Cīnīties ar Krievijas telekanālu izplatīto Kremļa režīma propagandu Baltijas valstīs iespējams tikai ar godīgu informāciju, kas pasniegta saistošā veidā, intervijā aģentūrai LETA izteicās Igaunijā dzīvojošais Krievijas publicists un žurnālists Artēmijs Troickis. Viņš uzskata, ka demokrātiskās valstīs aizliegt vajadzētu vienīgi "tīros" propagandas kanālus, savukārt Igaunijas piemērs arī Latvijai ir nodemonstrējis, kādā veidā nevajag ar televīzijas starpniecību mēģināt iekarot krievu skatītāju uzmanību.

"Ir jāsniedz godīga informācija. Īpaši labi, ja tā nav tikai informācija vien, bet autora darbs, tātad ar viedokli, ja autors interesanti raksta, ir arī pretrunīgs, tātad cilvēcīgs. Ir jāpiesaista interesanti un talantīgi cilvēki, kas strādātu no sirds. Jauni cilvēki to ļoti labi jūt. Pat tad, ja viņi domā citādāk, viņi drīzāk lasīs blogeri, kurš interesanti un asprātīgi rakstīs sliktu par Putinu, nevis "kroņa" blogus "par Putinu"," norādīja Troickis.

Viņš neuzskata, ka demokrātiskās valstīs vajadzētu aizliegt visu Krievijas televīzijas kanālu retranslāciju, izņemot "tīros" propagandas kanālus.

"Ukrainai tas ir attaisnojams, jo tā atrodas reālā, karstā karā ar Krieviju. Es to saprotu un pieņemu. Bet citām demokrātiskām valstīm tā rīkoties nav pareizi. Vienīgie kanāli, kurus, iespējams, būtu jēga aizliegt, ir tādi tīrie propagandas kanāli kā "Russia Today" vai "Vesti-24". Tie nav televīzijas kanāli, tie ir informācijas kara ieroči. Viena lieta ir vārda brīvība, otra - melu un dezinformācijas brīvība. Melu brīvībai nav jāpastāv. Tāpēc ar šiem kanāliem es ieteiktu rīkoties iespējami bargi," norādīja publicists.

"Tomēr tas daudz nemainīs, jo cilvēki skatās citus kanālus, un visa šī sagrozītā informācija viņus sasniedz dažādu šovu vai seriālu veidolā, un ar to vairs neko izdarīt nav iespējams. Tās ir tādas kā teroristiskās darbības metodes, kad pa priekšu kaujiniekiem tiek sūtītas sievietes un bērni. Tieši tā tiek darīts ar Krievijas televīziju," viņš izteicās.

Runājot par Baltijas valstu centieniem atraut krievvalodīgos iedzīvotājus no šīs Krievijas telekanālu izplatītās propagandas, Troickis uzsvēra, ka Latvijai ir lieliska iespēja mācīties no sliktā Igaunijas piemēra, kas 2014.gadā izveidoja valsts kanālu krievu valodā, taču izdarīja to ļoti nepareizi.

"Šī kanāla piemērs rāda, kā nevajag veidot krievu telekanālus. ETV+ domāja, ka, lai iekarotu krievu auditoriju, nedrīkst to tracināt. Viņi izveidoja kanālu, kurā nebija it nekādas politikas, nekādas kritikas, ieskaitot Krievijas kritiku. Izveidoja kanālu ar kulinārijas šoviem, auto un ceļojumu raidījumiem un, protams, seriāliem. Šim kanālam ir superzemi reitingi, to praktiski neviens neskatās," uzsvēra prominentais krievu žurnālists.

"Nav iespējams cīnīties ar Krievijas kanāliem viņu laukumā. Tas ir tāpat, kā Narvas restorāna dziedātājam sacensties ar Filipu Kirkorovu vai Allu Pugačovu. Manuprāt šāds kanāls varētu būt interesants tikai tad, ja tas būtu ass bezkompromisa politisks kanāls," uzskata Troickis.

Viņaprāt, tad cilvēki to skatītos, kaut arī daudzus šāds kanāls kaitinātu. "Reizēm televīziju skatās mīlestības, bet citreiz ziņkārības dēļ - ko tad tur vēl interesantu par mūsu mīļo Putinu pateiks? Nevajag baidīties kaut kādā veidā pabikstīt krievus un mazināt viņu mīlestību pret Putina režīmu," norādīja publicists.