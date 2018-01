Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 4. janvāra plkst. 6.30 līdz 5. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 24 izsaukumus. No tiem 12 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 10 uz glābšanas darbiem, bet divi no izsaukumiem bija maldinājumi.