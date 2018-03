Trešdien, 28. martā, ugunsdzēsēji glābēji steigušies uz Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu ēkā. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka pirmā stāva palīgtelpā deg sadzīves mantas astoņu kvadrātmetru platībā. Pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) ierašanās, saviem spēkiem no piedūmotās ēkas evakuējās 30 cilvēki.

Ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vēl deviņus cilvēkus. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Tāpat neilgi pirms pusnakts saņemts izsaukums uz Kokneses novada Kokneses pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg vienstāvu mūra ēkas mansard stāvs un jumts 180 kvadrātmetru platībā.

Pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem no ēkas evakuējās divi cilvēki. Pulksten 2.37 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.

Vakar saņemti 49 izsaukumi uz kūlas ugunsgrēku dzēšanu, ar kopējo izdegušo platību vairāk nekā 63 hektāri. Aizvadītajā diennaktī lielākais kūlas ugunsgrēks izcēlās Kleistu ielā Rīgā, kur pērnā zāle dega 40 hektāru platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma rīcība, kā arī tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, un rada būtisku kaitējumu dabai.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, datora garnitūra, elektrības sadales skapis, šķūnis, saimniecības ēka, dzīvojamā māja un sodrēji četru dzīvojamo ēku dūmvados.

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, vakar ugunsdzēsēji glābēji Naujenes ielā Daugavpilī no koka nocēla kaķi, Ropažu novada Tumšupē glābēji kaķi nocēla no elektrības balsta, bet Balvu novada Kubulu pagastā mājas priekšnamā atradās čūska – to glābēji notvēra un palaida brīvībā.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 99 izsaukumus – 62 uz ugunsgrēku dzēšanu un 19 uz glābšanas darbu veikšanu, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.