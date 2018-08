Naktī uz pirmdienu, 6. augustu, ugunsgrēkā Vecpiebalgas novadā gājis bojā cilvēks, portāls “Delfi” uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 1.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Vecpiebalgas novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg vienstāva dzīvojamā māja 150 kvadrātmetru platībā un tai ir iebrucis jumts. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks.

Ugunsgrēks tika likvidēts pulksten 6.33.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, siena kaudze, kūdra, kokmateriāli, skaidas, siena ruļļi, labības rugāji, elektrības stabs, elektrības sadales skapis, traktors, motorollers, vieglā automašīna, virtuves siena, divas dārza mājas, angārs, neapsaimniekota ēka un trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Jasmuižas ielā Rīgā, Dundagas ielā Jūrmalā, Kāpu prospektā Rīgā un Aglonas ielā Rīgā no kokiem nocēla kaķus, Ilūkstes novada Eglaines pagastā un Ebelmuižas ielā Rīgā atbrīvoja ventilācijas šahtā iestrēgušus putnus, Tērbatas ielā Rīgā notvēra kafejnīcā ielidojušu putnu un palaida brīvībā, Dzirnavu ielā Jūrmalā no akas izcēla suni, Bāriņu ielā Rīgā atbrīvoja neapsaimniekotā ēkā iestrēgušu putnu, bet Rūpnīcas ielā Rēzeknē no divstāvu ēkas jumta nocēla kaķi, kas saviem spēkiem nespēja nokļūt lejā.

Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 134 izsaukumus – 43 uz ugunsgrēku dzēšanu un 70 uz glābšanas darbiem, bet 21 no izsaukumiem bija maldinājumi.