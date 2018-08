Miljonārs atzina, ka par savu īpašuma arestu uzzinājis no Ukrainas plašsaziņas līdzekļiem, nevis valsts varasiestādēm. "Par laimi, mēs vēl neesam nonākuši tādā situācijā, kur citu valstu pirmās instances tiesas var patstāvīgi arestēt ārvalstu pilsoņu īpašumu, kas atrodas citu valstu teritorijās," norādīja Meļņiks.

Meļņiks arīdzan apgalvoja, ka lietai ir politisks zemteksts, jo Ukrainas ģenerālprokurors personīgi vairāku pēdējo mēnešu laikā publiski izplatījis versiju par to, ka naftas ieguves platformas iegādes iepirkuma organizēšanā personīgi piedalījies tā laika Ukrainas prezidents Viktors Janukovicš, kurš it kā ar miljonāru esot vienojies sazvērestībā savas vizītes laikā Latvijā.

Viņš skaidroja, ka Janukoviču esot redzējis vienu reizi mūžā, kad amatpersona viesojusies Latvijā, taču ar viņu ticies neesot.

Meļņiks norādīja, ka iepirkumā par otrās naftas ieguves platformas piegādi valsts akciju sabiedrībai "Naftogaz Ukraina" 2011. gadā uzvarēja AS "Rīgas kuģu būvētava". Ievērojot to, ka AS "Rīgas kuģu būvētava" ir publiska sabiedrība, kuras akcijas tiek tirgotas "Nasdaq" Baltijas biržā, tad visi lēmumi, tai skaitā arī par dalību iepirkumos, tiek pieņemti koleģiāli. Proti, par to lemj gan valde, gan padome.

Miljonārs apšauba Ukrainas ģenerālprokurora rīcību, kurš nav precizējis, par kuru naftas platformu apsūdzībā ir runa.

"Tas ir acīmredzami, ka noteiktiem spēkiem Ukrainā savās politiskajās spēlēs ir izdevīgi meklēt vainīgos kaut kur ārpusē," pauda Meļņiks.

Jau vēstīts, ka Kijevas tiesa apmierinājusi Ukrainas ģenerālprokuratūras prasību un uzlikusi arestu Latvijas miljonāra Vasīlija Meļņika īpašumiem.

Lēmums par Melņika īpašumu arestu tika pieņemts 7. augustā.