Parlamentārietim Askoldam Kļaviņam (ZZS) noliekot deputāta pilnvaras, viņa vietā nāks Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme, portālam "Delfi" apstiprināja topošais deputāts.

Ceturtdien Kļaviņš žurnālistiem apstiprināja, ka uzrakstījis iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu. Saskaņā ar 12. Saeimas rezultātiem uz Kļaviņa vietu Saeimā varētu pretendē Vides aizsardzības kluba prezidents Ulme.

Sarunā ar portālu "Delfi" Ulme apstiprināja, ka viņš nāks uz Saeimu strādāt Kļaviņa vietā.

"Kā saka izrāva mani no meža, no sēņošanas," smejas Ulme. Politiķis kandidē arī 13. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā no Zaļo zemnieku savienības (ZZS). Politiķa prioritāte ir vides aizsardzība. "Vides aizsardzība ir pamesta mēslainē," skarbs bija Ulme. "Vides aizsardzībai jau jāsakās skolā. Tas jau ir morāles jautājums."

Tāpat viņš gribētu Saeimā runāt par zemes, ūdens un gaisa tīrību, kā arī "ķīmiskiem ieročiem, kas guļ Baltijas jūrā".

Centrālajā vēlēšanu komisijas (CVK) publicētajā informācijā norādīts, ka viņa īpašumā ir zeme Burtnieku novadā un 1995. gada "Audi".

Iepriekš CVK informēja, ka Ulme, iespējams, bijis Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) aģents. Šādu informāciju CVK sniedza Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs (TSDC). Šādu informāciju Ulme pats noliedz. Arī portālam "Delfi" politiķis norādīja, ka padomju laikā aktīvi darbojies, lai atjaunotu Latvijas neatkarību. Piemēram, piedalījies demonstrācijās, tostarp par Padomju Savienības komunistiskā partijas aizliegšanu, kā arī balsojis par Latvijas neatkarību kā Augstākās Padomes deputāts.

Ulme vairākas reizes kandidējis uz Saeimu, taču ievēlēts vien 8. Saeimā 2002. gadā.

Politiķis 1995. gadā apbalvots ar piektās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā – ar trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.