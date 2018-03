Turpinoties atkusnim, tuvākajās dienās uz grants autoceļiem visā valsts teritorijā var iestāties šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudēs nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktināsies.

Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Patlaban transporta masas ierobežojumi jau ir ieviesti uz atsevišķiem autoceļiem: vietējā autoceļa Jēkabpils - Dignāja – Ilūkste (V783) posmā no Lašiem līdz Vandāniem (4,400.-26,800.km), vietējā autoceļa Zīlāni – Galvānkalns (V825) posmā no Zīlāniem visā garumā (0,600.-14,000.km), vietējā autoceļa Ķirbīši – Lauvas (V142) posmā no Ķirbīšiem visā garumā (0,000.-8,660.km), vietējā autoceļa Baldone -Tome (V4) posmā no Baldones līdz Tomei (2,267-16,720.km).

Ierobežojumi noteikti uz vietējā autoceļa Pārbrauktuve – Birzgale (V1007) visā ceļa posmā (0,000-12,500.km), vietējā autoceļa Druva -Birzgale -Valle (V995) posmā no krustojuma ar valsts vietējo ceļu Enkurnieki – Birzgale (V979) līdz Vallei (6,000-19,675.km), vietējā autoceļa Ogre – Rembate (V967) posmā no Ogres visā garumā (3,700-17,300.km), vietējā autoceļa Ciemupe - Ogresgals (V982) posmā no Ciemupes visā garumā (0,000-4,100.km), vietējā autoceļa Basi – Apriķi (V1265) posmā no Basiem līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Adze – Gudenieki – Ēdole (V1264) (0.000-8,400.km)

Tāpat ierobežojumi noteikti vietējā autoceļa Ēdole – Priedulāji (V1268) posmā no Ēdoles visā garumā (0.000-12,891.km),vietējā autoceļa Vecais Suitu ceļš (V1279) posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Kuldīga – Alsunga -Jūrkalne (P119) ar vietējā autoceļa Īvande-Vecais Suitu ceļš (V1292) (0,000-5,400.km), vietējā autoceļa Ķikuri – Alsunga (V1289) posmā no krustojuma ar vietējo autoceļu Kuldīga – Basi (V1290) līdz Alsungai (12,900-25,000.km), reģionālā autoceļa Bauska – Linde (P88) posmā no Vecumniekiem līdz krustojumam ar valsts vietējo ceļu Druva – Birzgale – Valle (V995) (28,357-46,75.km.

Šķīdonis uz grants ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota LVC mājas lapā.

LVC aicina autopārvadātājus rēķināties ar šiem pagaidu ierobežojumiem un ievērot tos.





Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.





LVC atgādināa, ka atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas. Šo satiksmes ierobežojumu ievērošanu pastiprināti kontrolē LVC reģionālo nodaļu speciālisti sadarbībā ar Valsts policiju. Šķīdonī bez ierobežojumiem atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.