Saistībā ar pasākuma "Līgo, Rīga! Līgo, Latvija" norisi Rīgā no otrdienas līdz 25. jūnijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā un atsevišķos Vecrīgas posmos, informēja Rīgas dome.

No šodienas plkst. 23 līdz 25. jūnija plkst. 6 satiksme tiks slēgta 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11. novembra krastmalai piegulošajā ielā no Poļu gātes līdz Jaunielai, Poļu gātē, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Pils ielai un Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai.

Šajā laika posmā tiks organizēta divvirzienu satiksme Mazā Miesnieku ielā un Mazā Pils ielā, savukārt 11. novembra krastmalā, pie Poļu gātes un Bīskapa gātes, šajā laika posmā tiks atslēgti luksofori.

No šodienas plkst. 20 līdz 25. jūnija plkst. 6 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, starp Poļu gāti un Jaunielu.

Savukārt no 21. jūnija plkst. 5 līdz 23. jūnija plkst. 8 satiksme tiks slēgta arī Doma laukumā un Herdera laukumā.

Visi ierobežojumi attiecas arī uz alus velosipēda, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksmi.