Rīgā drīzumā slēgs vai ierobežos satiksmi vairākās ielās, portālu "Delfi" informē Rīgas dome.

Saistībā ar ielas rekonstrukciju no 19. jūnija līdz 21. jūnijam transportlīdzekļu satiksmi slēgs pie ēkas Ormaņu ielā 25.

Savukārt torņa celtņa demontāžas darbu dēļ no 25. jūnija līdz 27. jūnijam slēgs transportlīdzekļu satiksmi pie ēkas Elizabetes ielā 103.

Jaunpils ielā pie 26. numura ēkas saistībā ar ielas rekonstrukcijas darbiem satiksmi slēgs no 18. jūnija līdz 22. jūnijam.

Saistībā ar būvniecības darbiem no 14. jūnija līdz 31. augustam ierobežos transportlīdzekļu satiksmi pie ēkas Maskavas ielā 257.

Saistībā ar ūdensvada remonta darbiem no 16. jūnija līdz 20. jūnijam ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Bruņinieku ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, iedzīvotāju un slēgtajā ielas posmā strādājošo uzņēmumu transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma, kā arī operatīvā transporta satiksmi.

Saistībā ar Skanstes ielas nakts braucienu no 16. jūnija pulksten 9 līdz 17. jūnija pulksten 6 transportlīdzekļu satiksmi slēgs:

Grostonas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai;

Jāņa Dikmaņa ielas posmā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai (nodrošinot iedzīvotāju piekļūšanu).

Kā arī no 16. jūnija pulksten 20 līdz 17. jūnija pulksten 3 transportlīdzekļu satiksmi slēgs:

Mālpils ielas posmā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai;

Skanstes ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai.

Šajā laika posmā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Skanstes ielas posmā (abos virzienos) no Sporta ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (izņemot festivāla "Baltica 2018" dalībnieku autobusus, kuriem Skanstes ielas posmā un virzienā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Sporta ielai būs atļauts stāvēt līdz pulksten 22).

"Rīgas satiksme" informē, ka saistībā ar Skanstes ielas skrituļošanas nakts braucienu 16. jūnijā no pulksten 20 virzienā no centra un no pulksten 22 virzienā uz centru būs izmaiņas 24. maršruta autobusu kustībā. Ar izmaiņām sīkāk var iepazīties šeit.