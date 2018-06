Ierobežojumi sestdien būs spēkā Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

No 2. jūnija pulksten 8 līdz 3.jūnija pulksten 23 tiks aizliegts apstāties un stāvēt arī Krišjāņa Barona ielas labajā pusē, posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Merķeļa ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Arhitektu ielai, un Skanstes ielas labajā pusē, posmā no Sporta ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai.