Vairumam Latvijas mazumtirdzniecības veikalu tīklu obligātās iepirkuma komponentes (OIK) ietekmē samazinājušās elektroenerģijas patēriņa izmaksas, atzina aptaujātie mazumtirdzniecības uzņēmumu pārstāvji.

SIA "Rimi Latvia" nekustamo īpašumu un mazumtirdzniecības tīkla attīstības direktors Didzis Kirstuks norādīja, ka, gatavojoties izmaiņām OIK pārrēķinā, "Rimi Latvia" jau laikus pārskatīja uzņēmumam nepieciešamās jaudas un objektos, kur pieejamā jauda netika izmantota pilnībā, tika koriģēti pieslēguma izmantošanas nosacījumi. Rezultātā izmaksas par patērēto elektroenerģiju uzņēmumam samazinājās. "Tāpēc mēs aicinātu arī citus elektroenerģijas lietotājus pārskatīt pieslēgumu aktuālo situāciju un koriģēt to atbilstoši savām izmantošanas iespējām, lai optimizētu izmaksas," sacīja Kirstuks.

Viņš uzsvēra, ka efektīva resursu izmantošana un pakāpeniska pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem ir viena no "Rimi Latvia" prioritātēm nākamajiem gadiem, lai 2020.gadā "Rimi Latvia" kļūtu par klimatam neitrālu uzņēmumu. Līdz ar to pērn uzņēmums noslēdza līgumu par zaļās enerģijas piegādi, pamazām palielinot tajā atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

SIA "Maxima Latvija" pārstāvis Jānis Beseris norādīja, ka līdz ar OIK reformas ieviešanu izmaksas par patērēto elektroenerģijas apmēru "Maxima Latvija" veikalos samazinājušās par aptuveni 0,8%. "Tas ir skaidrojams ar izmaiņām OIK, kas saistītas ar elektroenerģijas pieslēgumu jaudām un attiecīgi samazinātiem atjaunojamiem un koģenerācijas OIK tarifiem, kas tiek noteikti atkarībā no patēriņa," skaidroja Beseris.

SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine skaidroja, ka veikalu tīkls "Elvi" darbojas pēc franšīzes principa, zem vienota zīmola apvienojot dažādus mazus un vidēji lielus tirdzniecības uzņēmumus visā Latvijā, līdz ar to maksa par patērēto elektroenerģiju dažādos uzņēmumos atšķiras un atšķirīgas bijušas arī patērētās elektroenerģijas cenu izmaiņas pēc OIK reformas.

Vienlaikus viņa atzīmēja, ka OIK reformas ietekmē elektroenerģijas patēriņa izmaksas lielākajos veikalu tīkla "Elvi" veikalos samazinājušās par aptuveni ceturto daļu, savukārt kopējās elektroenerģijas izmaksas sarukušas par aptuveni 5%. "Jaunā elektroenerģijas maksas aprēķinu kārtība paredz, ka elektrības rēķinus katrs patērētājs var samazināt, izvērtējot un samazinot sev nepieciešamās elektroenerģijas jaudu - veikalu tīklā "Elvi" daudzviet ir uzstādītas modernas un videi draudzīgas tirdzniecības iekārtas un apgaismojuma elementi, kas darbojas ar nelielu jaudu. Tas ļauj saimniekot efektīvāk, un samazina maksu par patērēto elektroenerģiju," uzsvēra Vārtukapteine.

Savukārt veikalu tīkla "top!" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Priedīte norādīja, ka, lai arī nebūtiski, kopumā "top!" veikaliem reformas ietekmē rēķini par elektrību ir pieauguši. "Tas gan būs labāk novērtējams pēc ilgāka laika, jo iespaidu noteikti atstās ilgtermiņā," teica Priedīte.

Tomēr viņa prognozēja, ka drīzumā OIK ietekmē varētu palielināties cenas piegādātāju un ražotāju pusē, ar kuriem veikalu tīkls sadarbojas, līdz ar to tuvākajā laikā tas, iespējams, veicinās cenu paaugstināšanos produktiem, īpaši no Latvijas ražotājiem. "Tāpat pārtikas produktu cenu izmaiņas ietekmēs gan minimālās darba algas celšanās, gan darbaspēka trūkums, ko, motivējot darbiniekus, kompensējam ar algas paaugstināšanu esošajiem darbiniekiem, kā arī degvielas cenas pieaugums. Neskatoties uz to visu, šobrīd strādājam pie tā, lai iedzīvotājiem produktu cenu kāpums nebūtu jāizjūt," sacīja "top!" mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja.

Jau ziņots, ka Ekonomikas ministrija, AS "Sadales tīkls" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir gatavas kompromisiem un konstruktīvu risinājumu meklēšanai OIK reformas pilnveidošanai kontekstā ar radušos situāciju attiecībā uz janvārī pieaugušajiem elektroenerģijas rēķiniem. Patlaban ir identificētas trīs nozares, kuru darbību ietekmē sezonalitāte - lauksaimniecība, ceļu būve un slēpošanas kalni.

Viens no risinājumiem ir pilnīga atteikšanās no liekajām jaudām, ko ātri un bez maksas paveiktu "Sadales tīkls", sedzot arī šī pakalpojuma izdevumus. Tāpat ir rosinājums izvērtēt iespēju palielināt periodu, kādā var atteikties no jaudas uz laiku līdz deviņiem mēnešiem patlaban noteikto sešu mēnešu vietā. Vēl kāds variants varētu būt izvērtēt iespēju veikt daļēju jaudas samazinājumu uz noteiktu laiku. Situāciju varētu uzlabot arī nodrošinot iespēju veikt pieslēguma sadalīšanu - lielas jaudas un mazas jaudas pieslēgumā.

Jau ziņots, ka Latvijas lauksaimnieku janvāra elektroenerģijas rēķini saistībā ar izmaiņām OIK finansēšanas modelī ir par 40-60% augstāki nekā rēķini par decembri. Elektroenerģijas rēķinu summas pieaugums veidojies rēķina pozīcijā "jaudas obligātā iepirkuma komponente par ampēriem", kas ir maksājums par pieslēguma jaudu, kura nesezonas laikā netiek izmantota.