Valainis atzina, ka viņš plāno startēt Saeimas vēlēšanās, visticamāk ZZS sarakstā.

Lai arī pagaidām Valainis nav iestājies ZZS, tāda doma viņam esot.

Pēc izstāšanās no Saeimas "Vienotības" frakcijas, izstāšanos no JRP, kas ir "Vienotības" partneris, Valainis vērtēja kā pašsaprotamu. "Pārrunās ar JRP vadītāju nolēmām, ka mana izstāšanās no partijas būs labākais risinājums," paskaidroja Valainis.

Jau vēstīts, ka Valainis pagājušajā piektdienā, 26.janvārī, nolēma izstāties no "Vienotības" Saeimas frakcijas.

Savu izstāšanos no "Vienotības" frakcijas Valainis pamatoja ar notikušo Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Valainis balsojumā atturējās, lai gan "Vienotības" frakcijas biedri atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.