Meža un kūdras ugunsgrēka dzēšanas darbi ir bīstami, jo kūdra gruzd un deg dziļumā, tādējādi, veidojot tukšumus ar cietu virsmu, kas vizuāli nav redzami, norāda VUGD. Bet uz šīm vietā uzkāpjot, cilvēki vai tehnika var iekrist.

VUGD atgādina, ka ugunsgrēka dzēšanas darbu vietā atrasties ir bīstami, tāpēc aicina netuvoties ugunsgrēkam.

Jau ziņots, ka jau vairāk nekā nedēļu ugunsdzēsēji turpina dzēst kūdras purva ugunsgrēku Talsu novada Valdgales pagastā. Ugunsgrēks kūdras purvā izcēlās 17. jūlija pievakarē.



No piektdienas rīta ugunsgrēku no gaisa dzēš trīs helikopteri – viens no Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), viens no Lietuvas NBS un viens no Baltkrievijas.