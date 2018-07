Valdgales pagasta kūdras ugunsgrēka vietā vēl joprojām notiek gruzdēšana, bet atsevišķās vietās notiek degšana ar atklātu liesmu, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Naktī uz piektdienu ugunsdzēsēji turpināja ugunsgrēka dzēšanas darbus Talsu novadā, kur daudzviet, iekšpus perimetra vēl joprojām notiek gruzdēšana, bet atsevišķās vietās notiek degšana ar atklātu liesmu.

Piektdien darbs tiek turpināts un no augšas dzēšanu veiks arī trīs helikopteri – viens no Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS), viens no Lietuvas NBS un viens no Baltkrievijas.

Jau ziņots, ka Valdgales pagasta ugunsgrēka dzēšanā ceturtdien iesaistījies Baltkrievijas helikopters, savukārt papildu ārvalstu helikopteri patlaban nav nepieciešami, iepriekš informēja dienestā.

VUGD skaidroja, ka, pamatojoties uz atbildīgo dienestu situācijas novērtējumu notikuma vietā, pieņemts lēmums mainīt starptautiskās palīdzības lūguma statusu no starptautisko resursu pieprasīšanas uz situācijas monitoringu.

Kā ziņots, pirmdien valdība ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu iedarbināt Civilās aizsardzības mehānismu, lai lūgtu palīdzību ugunsgrēka dzēšanas darbos no augšas. Šis lūgums tika nosūtīts Eiropas Savienības dalībvalstīm un tika saņemts starptautiskās palīdzības piedāvājums no vienas Vācijas privātas kompānijas, kura piedāvāja savus helikopterus.

Pie tam lūgums pēc palīdzības izteikts arī NATO dalībvalstīm un partnervalstīm caur Eiroatlantijas katastrofu reaģēšanas un koordinēšanas centru, kas apzināja potenciāli pieejamos resursus.

Ceturtdienas rītā Valdgales pagasta kūdras ugunsgrēka vietā atsevišķās vietās bija atsākusies degšana ar atklātu liesmu.Ugunsgrēks kūdras purvā izcēlās 17. jūlija pievakarē. Vēlāk liesmas izplatījās arī mežā.