Sākot ar 2019. gada 1. septembri, pamatizglītības apguvi pakāpeniski uzsāks bērni no sešu gadu vecuma, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie un valdībā atbalstu guvušie grozījumi.

Grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā paredz, ka vecākiem tiks saglabāta iespēja izvēlēties, vai bērni pamatizglītības apguvi uzsāks sešu vai septiņu gadu vecumā. Līdz ar to – arī turpmāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu – pirmsskolas izglītības programmas apguvi varēs pagarināt par vienu gadu. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk pamatizglītības apguvi nevarēs uzsākt no astoņu gadu vecuma.

Iepriekš Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) uzsvēra, ka sešgadnieki netiks mācīti pēc septiņus gadus vecu bērnu programmām. 1. klases mācību saturs un metodika būs atbilstoša sešu gadu vecumā apgūstamajam saturam.

Savukārt, ja vecāki vai speciālisti uzskatīs, ka bērns nav gatavs uzsākt skolas gaitas sešu gadu vecumā, tad bērns varēs turpināt mācīties pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat šiem bērniem nevajadzēs visu dienu pavadīt, sēžot skolas solā. Sešgadniekiem būs paredzēta vieta un laiks, piemēram, pastaigām ārā. Tāpat, ja bērns vēlēsies, viņš varēs 1. klasē gulēt diendusu, savukārt, ja šāda vēlme vai vajadzība nebūs, bērns varēs citādi pavadīt laiku, piemēram, apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Paredzēts noteikt, ka mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes.

Šadurskis arī uzsvēra, ka vecākiem bērni nebūs jāizņem līdz pusdienlaikam. "Sešus gadus vecam bērnam 1. klasē būs tieši tāds pats dienas garums, kā tas ir tagad bērnudārzā," akcentēja ministrs. Pēc mācību stundām bērni varēs uzkavēties gan pagarinātajā grupā, gan pulciņos.

Valdības sēdē otrdien Latvijas Pašvaldības savienības (LPS) padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure uzturēja virkni iebildumu pret plānoto.

Savukārt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Ilze Vanaga iebilda pret virkni tehniskām lietām, piemēram, kad būs izstrādātas reformas vadlīnijas. Pašu skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma organizācija atbalsta.

Arī citas organizācijas izteica bažas par plānoto. Piemēram, biedrība "Vecāku Alianse" atzina, ka jaunais izglītības saturs būs ideoloģizēts. Izglītības un zinātnes ministrs Šadurskis noraidīja pārmetumus, ka bērniem "tiks potēta smadzenēs sveša ideoloģija". Viņš uzsvēra, ka šāda "potēšanas" nebūs.

Savukārt Kučinskis aicināja diskusijās neieslīgt un paredzēja, ka plašas debates būs arī Saeimā, un IZM būs jāveic pamatīgs skaidrojošs darbs. Tikmēr tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs (NA) aicināja Šadurski apmeklēt visas Saeimas frakcijas sēdes, lai skaidrotu plānoto.

Vēstīts, ka plānots, ka jaunais regulējums par pamatizglītības apguves uzsākšanu no sešu gadu vecuma stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, un pamatizglītības apguve no sešu gadu vecuma uzsākta 2019./2020. mācību gadā. Ņemot vērā, ka atsevišķās izglītības iestādēs var būt atbilstošo telpu, pedagogu un citu resursu trūkums, paredzēts atļaut pirmsskolas izglītības iestādēm, nemainot izglītības iestādes juridisko statusu, bez attiecīgas izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas, laikā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. augustam nodrošināt 1. klases mācību satura apguvi.

Bērni, kuri 2017./2018.mācību gadā ir uzsākuši divu gadu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, to turpinās arī 2018./2019.mācību gadā. Viņiem obligātās sagatavošanas otrajam gadam tiks piedāvāta pārejas programma, lai, turpinot mācības skolā, līdz ceturtajai klasei izlīdzinātu atšķirības starp abām 2019./2020.mācību gada 1. klasēm.

2018.gada 1.septembrī pirmsskolas izglītības iestādēs tiks uzsākta jaunā satura ieviešana, un piecgadīgi bērni jauno obligāto pirmsskolas saturu apgūs viena gada laikā, lai ar 2019./2020. mācību gadu būtu gatavi uzsākt mācības 1.klasē.

Savukārt sešgadīgie bērni šajā gadā turpinās pirmsskolas izglītības apguvi, ko ir uzsākuši 2017./2018. mācību gadā un ir apguvuši tikai daļu pirmsskolas izglītības satura.

2019. gada 1. septembrī gan 5 un 6 gadus vecie, gan 6 un 7 gadus vecie bērni, kas 2018. gada 1. septembrī uzsāka vai turpināja mācības obligātajā pirmsskolas izglītībā, sāks mācīties 1. klasē pēc jaunā mācību satura.

Par likumprojektiem vēl būs jālemj Saeimai.