No nākamā gada 1.janvāra ģimenes pabalsta apmērs būs atkarīgs no audzināmo bērnu skaita, tomēr konkrētus pabalsta apmērus plāno noteikt līdz gada beigām, liecina valdībā atbalstītie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Labklājības ministrija (LM) norāda, ka pabalsta apmēri tiks noteikti līdz gada beigām ar grozījumiem noteikumos par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Vienlaikus vairākas izmaiņas skars arī audžuģimenes. LM norāda, ka patlaban atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir 113,83 eiro mēnesī, taču no nākamā gada paredzēts, ka arī šī atlīdzība būs atkarīga no aprūpējamo bērnu skaita audžuģimenē.

Kā skaidro ministrija, atlīdzības apmēru plānots noteikt audžuģimenei, kura aprūpē vienu bērnu. Šis apmērs analoģisks tam, kāds noteikts par adoptējamā bērna aprūpi līdz bērna pusotra gada vecumam, jeb 171 eiro. Savukārt par divu bērnu aprūpi tiek piemērots koeficients 0,3, turklāt par trīs un vairāk bērnu aprūpi vēlreiz tiek piemērots koeficients 0,3. "Tādējādi audžuģimenei, kura aprūpētu divus bērnus, atlīdzības apmērs būtu 222 eiro mēnesī, bet audžuģimenei ar trīs bērniem un vairāk - 274 eiro mēnesī," informē LM.

Likumprojekts paredz noteikt pārejas posmu, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, proti, personai, kurai atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķirta līdz šī gada 31.decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc nākamā gada janvāra, VSAA pārskatīs atlīdzības apmēru par periodu no janvāra un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.jūlijam.

Vienlaikus ministrija ar grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā vēlas veicināt bērnu uzaugšanu ģimenē un sekmētu bērnu ātrāku un veiksmīgāku integrāciju jaunajā ģimenē. Šī iemesla dēļ no nākamā gada 1.janvāra paredzēts palielināt atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, proti, atlīdzību par adoptējamā bērna līdz astoņu gadu vecumam aprūpi nodarbinātām personām no janvāra paredzēts piešķirt 70% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas patlaban ir 171 eiro.

Tāpat adoptētājiem, kuri nav sociāli apdrošināti, kā arī par bērna vecumā no astoņiem līdz 17 gadiem aprūpi atlīdzība tiks piešķirta 171 eiro apmērā. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro.

LM alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstības finansēšanai ik gadu papildus paredzēti gandrīz trīs miljoni eiro, tostarp šo grozījumu izpildei nākamgad paredzēti papildu 677 973 eiro, bet 2019.gadā un turpmāk ik gadu - 603 070 eiro.

Jau ziņots, ka Demogrāfisko lietu padome pagājušajā nedēļā vēlreiz akceptēja ģimenes valsts pabalsta modeļa maiņu, virzoties uz atbalstu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, bet vienlaikus nodrošinot, ka neviena ģimene izmaiņu rezultātā necietīs, pēc padomes sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

"Uzklausot labklājības ministra Jāņa Reira (V) pamatoti paustās bažas par cietējiem, vienojāmies, ka cietēji šajā gadījumā nedrīkst būt un viņi nebūs. Līdz otrdienai Labklājības ministrija (LM) kopā ar Demogrāfijas lietu centru precizēs ciparus. Šī iemesla dēļ šobrīd ir grūti pateikt, kādi būs atbalsta cipari, jo mums būs jākompensē visi iespējamie zaudējumi, lai neviena ģimene neciestu," teica premjers.

LM piedāvā par pirmo bērnu palielināt pabalstu līdz 15 eiro mēnesī, par otro - līdz 30 eiro mēnesī, bet par trešo un nākamajiem - līdz 60 eiro mēnesī, savukārt Demogrāfisko lietu centrs piedāvā pabalstu par pirmo bērnu palielināt līdz 15 eiro, par otro bērnu - līdz 35 eiro, bet par trešo un nākamajiem 100 eiro.

Izdevumi ģimenes valsts pabalstam 2018.gadā ir 107,6 miljoni eiro, tostarp 79,3 miljoni eiro ir bāzes finansējums, bet 28,2 miljoni eiro - papildu piešķirtais finansējums, savukārt 2019.gadā pieejamais finansējums ir 112,6 miljoni eiro, tostarp 80,2 miljoni eiro ir bāzes finansējums, bet 32,5 miljoni eiro - papildu finansējums. Centra piedāvājuma īstenošanai nākamgad nepieciešams lielāks finansējums, proti, 508 331 eiro, savukārt LM ar savu priekšlikumu iekļaujas piešķirtajā papildu finansējumā.

Patlaban pabalsta apmērs par pirmo bērnu ir 11,38 eiro, par otro - 22,76 eiro, par trešo - 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem 50,07 eiro.