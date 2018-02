Kā liecina valdībā iesniegtie dokumenti, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2017. gada 7. decembrī daļēji apmierināja "Penomber Management LTD" prasību pret Latvijas valsti, piedzenot no Latvijas Ģenerālprokuratūras personā par labu Belizā reģistrētajai sabiedrībai "Penomber Management LTD" zaudējumu atlīdzību 137 379 eiro apmērā un tiesāšanās izdevumus 3584 eiro apmērā. Tāpat "Penomber Management LTD" noteiktas tiesības saņemt no Latvijas valsts Ģenerālprokuratūras personā likumiskos 6% gadā no piespriestās, bet nesamaksātās summas par laiku līdz sprieduma izpildei.

Tiesa noteikusi desmit dienu termiņu sprieduma labprātīgai izpildei, skaitot no sprieduma spēkā stāšanās dienas šā gada 30. janvārī. Līdz ar to spriedums labprātīgi izpildāms līdz 8. februārim.

Tieslietu ministrija norādījusi: ja procentu aprēķinā izmanto pieņēmumu, ka spriedums tiks izpildīts vēlākais 12. februārī un procentu samaksas pienākums sākas sprieduma spēkā stāšanās dienā, tad procentu summa ir 316 eiro. Tas savukārt nozīmē, ka kopējā summa, kas nepieciešama Ģenerālprokuratūrai, ir 141 279 eiro.

Ģenerālprokuratūrai, izpildot spriedumu, jāprecizē izmaksājamo procentu apmērs atkarībā no sprieduma izpildes dienas.

Ģenerālprokuratūras budžetā nav līdzekļu atlīdzības izmaksai, tāpēc tiesas sprieduma izpildei nepieciešams finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība uzdeva Finanšu ministrijai piešķirt Ģenerālprokuratūrai no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 141 280 eiro, lai nodrošinātu sprieduma izpildi.

Kā liecina Latvijas Tiesu e-pakalpojumu vietnē pieejamā informācija, "Penomber Management LTD" 2010. gada 8. martā cēlusi tiesā prasību pret Ģenerālprokuratūru un Valsts policiju ar trešo personu Latvijas valsti Finanšu ministrijas personā par 250 183 latu solidāru piedziņu. Prasītājs norādījis, ka Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvalde 2006. gada 1. decembrī sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 195. panta 3. daļas par finanšu darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas faktu. Savukārt ar 2006. gada 7.decembra lēmumu uzlikts arests "Penomber Management LTD" 3 203 000 ASV dolāriem AS "Trasta komercbanka" norēķinu kontā. Aresta uzlikšana mantai veikta 2006. gada 11. decembrī.

Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2008. gada 10. jūlijā nolēma arestēto naudu atzīt par noziedzīgi iegūtu un saistītu ar noziedzīgu nodarījumu, naudu konfiscēt un ieskaitīt valsts budžetā, taču Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2009. gada 21. aprīlī šo lēmumu atcēla un procesu par noziedzīgi iegūtu mantu izbeidza. Apelācijas instances tiesas lēmums 2009. gada 27. jūlijā stājies spēkā. Ar Valsts policijas 2009. gada 4. augusta lēmumu arests "Penomber Management LTD" naudai atcelts.