Šo skaitli varētu pielīdzināt, piemēram, iedzīvotāju skaitam Cesvaines pilsētā vai Sabilē, atbilstoši Centrālās Statistikas pārvaldes datiem. Datus par notikušajām dzemdībām pēc valsts apmaksātajām medicīniskās apaugļošanas procedūrām NVD apkopoja pēc portāla "Delfi" lūguma.

"Jāpiebilst, ka dzimušo bērnu skaits varētu būt arī lielāks, jo sievietēm pēc 35 gadu vecuma pakalpojums pieļauj veikt arī divu embriju transfēru," pastāstīja NVD sabiedrisko attiecību pārstāve Agnese Jasenoviča. Tāpat arī iestādes rīcībā nav datu par maksas dzemdībām vai ārvalstīs notikušām dzemdībām pēc valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanas.

Dienesta apkopotie dati arī liecina, ka no šī gada sākuma līdz šī gada 30. septembrim programmā ir notikušas 195 dzemdības.

Vai tik stingri jāregulē ar likumu?

Ar programmas līdzšinējiem rezultātiem gandarīta kādreizējā veselības ministre Ingrīda Circene, pēc kuras iniciatīvas to ieviesa laikā, kad viņa bija pie Veselības ministrijas stūres. "Process ir labs. Pagājušajā gadā apmeklēju konferenci, kur Lietuvas speciālisti teica: šī esot labākā programma, ko zina Eiropā. Jo Latvijā apmaksā gan medikamentus, gan procedūru," norāda Circene. Viņasprāt, neauglības ārstēšanas programmā dzimušo bērnu skaits patiesībā varētu būt lielāks, jo, iespējams, ne visi uzskaitīti.

Jautāta, ko varētu mainīt programmas līdzšinējā norisē, Circene atzīst, ka viņa personīgi būtu par divu embriju transfēru sievietēm, iespējams, jau pēc 30 gadu vecuma (šobrīd pēc 35), tā kā pastāv iespēja, ka viens no augļiem var iet bojā. "Es personīgi domāju, ka to nevajadzētu regulēt ar noteikumiem, tas ir individuāls ārsta lēmums. Tik intīmas lietas, ko lemj vecāki ar ārstu, nav tik stingri jāregulē ar likumu," uzskata Circene.

Trīs miljoni un centralizētā rinda

Jau vēstījām, kopš programmas uzsākšanas 2012. gadā medicīniskās apaugļošanas procedūras no valsts budžeta līdzekļiem ir apmaksātas vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, liecina NVD dati. Līdz šī gada 9. oktobrim rindā uz šo pakalpojumu bija 1186 sievietes, gaidīšanas pašlaik ir līdz 18 mēnešiem.

No šī gada sākuma programmā ieviestas izmaiņas – centralizētā rinda, par kuru diskutēja jau vairākus gadus. Šāds lēmums pieņemts, lai uzlabotu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma pieejamību, samazinot gaidīšanas laiku līdz procedūras veikšanai un uzlabojot informācijas kvalitāti par gaidīšanas rindā esošo pacientu skaitu.

Lai pierakstītos centralizētajā rindā, pacientei ir jāvēršas jebkurā no ārstniecības iestādēm, kurās veic šo pakalpojumu par valsts naudu. Pienākot kārtai, viņai uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts uzaicinājums. Paciente var brīvi izvēlēties, kurā no sešām ārstniecības iestādēm veikt procedūru - reproduktīvās medicīnas centrs "Embrions", klīnikas "AVA-CLINIC", "EGV", "VASU", "MCRA" un "IVF Riga".

Pērn rindā uz valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanu kopumā gaidīja 2600 pacientes no kurām 300 pacientes bija pierakstījušās vairāk nekā vienā ārstniecības iestādē, līdz ar to vienlaicīgi atradās vairākās gaidīšanas rindās, kas pagarināja to garumu vidēji par 11 %, informēja NVD pārstāve Evija Štālberga.

Dienestā arī vēsta, ka valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras tiek nodrošinātas sievietēm līdz 37 gadu vecumam, ieskaitot. Sākotnēji tiek veikti izmeklējumi, lai noteiktu neauglības iemeslus un apstiprinātu neauglības diagnozi – vienam vai abiem partneriem.