Prēmijas izmaksās par darbu 2017. gadā. To apmērs katram darbiniekam būs atkarīgs no darbības un tās rezultātu novērtējuma, tomēr maksimālais prēmijas apmērs ir 75% no mēnešalgas.

Par labu darbu prēmijas saņems 1669 sociālās aprūpes centros strādājošie, par ļoti labu - 902, bet par teicamu - 40. Kopumā šādi novērtēti tiks 2611 darbinieki.

LM arī aprēķinājusi vidējo prēmiju apmēru.

Tā, piemēram, sociālās aprūpes centrā "Zemgale" 155 strādājošajiem izmaksās prēmiju 251 eiro apmērā, 250 darbinieki saņems 410 eiro, bet 20 - 390 eiro.

Sociālās aprūpes centrā "Vidzeme" 221 darbinieks saņems 337 eiro lielu prēmiju, bet 125 personām izmaksās 500 eiro.

Sociālās aprūpes centrā "Kurzeme" 375 cilvēkiem pienāksies 342 eiro prēmija, bet 95 - 392 eiro.

Tikmēr sociālās aprūpes centrā "Rīga" 440 darbinieki saņems 415 eiro prēmiju, 350 - 472 eiro, bet 20 - 512 eiro.

Savukārt sociālās aprūpes centrā "Latgale" 478 strādājošajiem izmaksās 315 eiro prēmiju, bet 82 darbiniekus prēmēs ar 519 eiro.

Finansējums tiks novirzīts no ministrijas budžeta programmām, kur izveidojies ietaupījums. Tam akceptu devusi arī valdība.