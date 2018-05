Piektdien Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinību laikā Rīgā norisināsies dažādi publiski pasākumi, tādēļ pilsētas centrā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē (RD).

Svētku dienā daudzviet tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. No pulksten 7 līdz 15.30 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Teātra ielai. Tāpat no pulksten 7 līdz 15.30 apstāšanās un stāvēšana būs liegta Zigfrīda Anna Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. Savukārt Jēkaba ielas posmā no Klostera ielas līdz Mazai Pils ielai apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta no pulksten 7 līdz 14. No pulksten 7 līdz 20 tāds pat aizliegums būs spēkā Amatu ielas stāvlaukumā pie Lielās ģildes.

Tāpat piektdien, 4. maijā, no pulksten 5 līdz pat 5. maija pulksten 4 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gustava Zemgala gatvē, posmā no Brīvības gatves līdz nobrauktuvei uz Gaujas ielu virzienā uz Brīvības gatvi.

Tostarp piektdien nepieciešamības gadījumā tiks īslaicīgi ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Aspazijas bulvārī pie Brīvības pieminekļa, Brīvības laukumā un citās pasākumu norises vietās.

Tāpat arī piektdien no pulksten 13.15 līdz 13.45 tiks kontrolēta un no pulksten 13.45 līdz 15 slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanāla posmā no gājēju tilta pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas līdz gājēju tiltam pie Bastejkalna.

Savukārt jau no 3. maija pulksten 17 līdz 7. maija pulksten 10 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana 30 metru garā posmā Tirgoņu ielas labajā pusē, posmā no Šķūņu ielas līdz Krāmu ielai.

Svētku dienā aizliegta velorikšu, zirgu pajūgu un elektromobīļu kustība pasākumu norises vietās, uzsvēra RD.