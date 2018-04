Luterāņu baznīcā nekādas šķelšanās nav un neviens to nepamet, intervijā "Neatkarīgajā Rīta Avīzē Latvijai" norāda Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags

Arhibīskaps skaidro, ka luterāņu baznīca ir pietiekami liela organizācija, lai tajā būtu dažādi viedokļi, kurus arī drīkstot izteikt. "Taču mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka nekādas šķelšanās mūsu baznīcā nav un neviens netaisās iet prom," stāsta Vanags.

Vanags atzīst, ka baznīcā atšķiras viedokļi par dažādiem jautājumiem, piemēram, sieviešu ordināciju. Tomēr šī viedokļu dažādība nenozīmējot šķelšanos, par kādu varot lasīt medijos. "Droši vien mediju aprindās ir kādi ļaudis, kas būtu eiforijā, ja luterāņu baznīca sašķeltos, izirtu un pazustu. Tomēr kaut vai profesionālās ētikas dēļ nevajag muļķināt cilvēkus un vēlamo uzdot par esošo," skaidro arhibīskaps.

Attiecībā uz mācītāja Jura Rubeņa lēmumu atstāt amatu LELB un tam sekojošo 14 mācītāju izplatīto vēstuli, kurā viņi pauda bažas par naida kurināšanu baznīcā un vēršanos pret viņiem Vanags norāda, ka "bijusi mierīga, koleģiāla saruna". "Vairāki no vēstījuma parakstītājiem pienāca klāt un teica, ka ciena savu bīskapu, mīl mūsu baznīcu un viņiem nenāk prātā to sašķelt," arhibīskaps pauž, vienlaikus norādot, ka "tādus skaļus apgalvojumus patiešām nedrīkst izplatīt bez pamata, sevišķi tādēļ, ka, gaisā palaisti, tie sāk dzīvot savu dzīvi un nodara daudz posta".

Vanags uzsver, ka pēdējos divdesmit gados LELB "ir ieguvusi ļoti konkrētu, luterisku identitāti, kura gan ne visiem patīk".

"Mēs apzināti esam gājuši uz to, kas par baznīcas mācību kopš pirmskara laikiem ir bijis noteikts mūsu Satversmes preambulā. Līdzīgas preambulas ir vai katrai luterāņu baznīcai, taču mēs to tiešām domājam nopietni. Mums pārmet atkāpšanos no kaut kādiem protestantisma principiem, taču identitātes krīze ir tieši vispārējās plūsmas protestantismam Rietumos, par kuru vairs nav saprotams, kas tas ir un kam tic," pauž Vanags.