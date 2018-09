"Ministrija ir negatīvi noskaņota pret šo ideju, jo vēsturiskais centrs, kurā plānots noteikt iebraukšanas maksu, iekļauj arī visus Rīgas tiltus, pa kuriem nokļūt centrā. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs apgrūtināta piekļuve centram, ja vien viņi neizpildīs domei vien zināmus, mistiskus kritērijus, un tas nav atbalstāms," sacīja Eglīts.

Komentējot situāciju Skandināvijā, kur šāda sistēma strādā, Eglīts sacīja, ka tur esot pavisam cita infrastruktūras situācija. "Piemēram, Stokholmā ir stāvvietas, kuras ir integrētas sabiedriskā transporta tīklā. Noliekot mašīnu, cilvēks stundas laikā var nokļūt jebkurā viņam nepieciešamajā vietā, taču Rīgas dome šādu sistēmu radījusi nav un, manuprāt, nemaz nav spējīga radīt," teica Eglīts.

Ja pašvaldība šādu lēmumu tomēr pieņems, VARAM domes izstrādātos noteikumus nesaskaņos, kamēr nebūs izpildīti visi nosacījumi, viņš piebilda.

Tikmēr Rīgas domes "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" frakcijas pārstāvis Edvards Ratnieks informēja, ka frakcijas deputāti vērsušies pie Rīgas domes izpilddirektora Jura Radzēviča ar pieprasījumu sniegt oficiālu informāciju par domes plāniem, jo patlaban deputātiem esot pieejama tikai medijos izskanējusī informācija.

Partija pieprasījusi sniegt informāciju par darba grupu sanāksmēm, kur šī iecere apspriesta, kā arī par iespējamo līgumu ar advokātu biroju "Šķiņķis Pētersons", kuram it kā esot uzdots sagatavot normatīvo bāzi, kas nodrošinātu šīs ieceres ieviešanu.

Kā vēstīja TV3 raidījums "Nekā Personīga", Rīgā top plāns par iebraukšanas maksas ieviešanu centrā. Publiski plaša informācija par ieceri netiek sniegta, taču tiekot plānots, ka nodeva būs pieci eiro un ka maksāt vajadzēs visiem, kas šķērsos Vanšu vai Akmens tiltu pār Daugavu vai Brasas, Zemitāna un citus pārvadus pār pilsētas centru ieskaujošo dzelzceļa loku..

Tomēr pašvaldība noliedz, ka ir izšķīrusies ieviest iebraukšanas maksu pilsētas centrā, jo tā ir tikai viena no iespējām, kas tiek izskatīta, lai samazinātu sastrēgumus Rīgas centrā.

Komentējot ieceri ieviest Rīgas centrā iebraukšanas maksu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve Solvita Brence atsaucās uz vasaras izskaņā noslēgto sadarbību starp Rīgas domi un dāņu pilsētplānotāju Janu Gēlu. Noslēgtā sadarbība paredz abām pusēm kopā izstrādāt "Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmu", lai nodrošinātu cilvēku un komercdarbības vides mobilitāti, teritoriju sasniedzamību, objektu pieejamību un labāku dzīves kvalitāti.

"Iebraukšanas maksas piemērošana ir tikai viena no teju desmit rekomendācijām, kā atslogot satiksmi centrā. Patlaban darba grupai ir bijušas tikai divas tikšanās un skaidrāks rezultāts būs zināms februārī. Smagā transporta novirzīšana no centra, velojoslas – to visu paredz programmas izstrāde," sacīja Brence. Viņai neesot saprotama masu medijos izskanējusī informācija, ka iebraukšanas maksa centrā varētu būt pieci eiro. "Mums nav neviena dokumenta, kur kas tāds būtu apspriests vai apstiprināts," apgalvoja departamenta pārstāve.

Pilsētas iedzīvotājus pārstāvošās biedrības atzīst, ka pēc būtības iecere ir atbalstāma, taču pašreizējās pilsētas infrastruktūras apstākļos tas būtu neprāts.