Visi trīs Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa nosauktie politiķi izrāda gatavību vadīt valdību, bet bez šāda goda palikušās partijas iebildumus par prezidenta paziņojumu nepauž.

Valsts prezidents paziņojis, ka turpinās izvērtēt Alda Gobzema ("KPV LV"), Jāņa Bordāna (JKP), Arta Pabrika (AP) kandidatūras uz Ministru prezidenta amatu. Vējonis sagaida, ka turpmākajā politisko partiju konsultāciju laikā tiks panākta vienošanās par vairākuma atbalstu vienam no šiem kandidātiem.

Visi minētie politiķi pauda pārliecību, ka saņems pielaidi valsts noslēpumam, kā arī apliecināja gatavību vadīt valdību.

Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) nav konceptuālu iebildumu pret kādu no Vējoņa nosauktajiem pretendentiem, nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) visus uzskata par pieņemamiem, bet "Jaunā Vienotība" atbalsta valdības vadīšanas uzticēšanu kādam no jaunajiem politiskajiem spēkiem, apliecināja partiju pārstāvji.

Viens no prezidenta nosauktajiem politiķiem, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes priekšsēdētājs Jānis Bordāns sacīja, ka sīkāku komentāru varētu sniegt nākamnedēļ. Politiķis atzina, ka prezidenta paziņojums viņu nav pārsteidzis - JKP jau pēc tikšanās ar Vējoni pauda, ka valdība jāizveido iespējami ātri. Bordāns ir pārliecināts, ka problēmu ar pielaidi valsts noslēpumam viņam nebūs, un iesniegs nepieciešamus dokumentus.

"KPV LV" premjera amata kandidāts Aldis Gobzems pauda gatavību vadīt jauno valdību. Politiskais spēks pašlaik darot visu iespējamo, lai nonāktu līdz šādai nominācijai no Valsts prezidenta puses un nākamais solis ir pārējo labēji centrisko partiju iepazīstināšana ar "KPV LV" sagatavoto valdības deklarācijas projektu. Reizē politiķis piebilda, ka "vēl neesam sākuši vākt vairākumu", ņemot vērā, ka vēl turpinās sarunas par darāmajiem darbiem.

Gobzems arī pauda, ka ir "pilnīgi skaidrs", ka viņš saņemtu pielaidi valsts noslēpumam, uzsverot, ka vienmēr ir rīkojies valsts interesēs.

Vaicāts par gatavību uzņemties premjera amatu, "Jaunās Vienotības" politiķis Artis Pabriks sacīja, ja viņam "kritīs šī nominācija", viņš būs gatavs uzņemties šo atbildību. Viņš gan norādīja - kamēr nav pabeigta konsultāciju kārta Saeimā, viņš nevar spriest un garantēt, ka politiķa kandidatūrai būs vairākums.

Taujāts, vai ir pārliecība, ka viņam nebūs problēmu saņemt pielaidi valsts noslēpumam, Pabriks teica, ka viņam jau savas politiskās darbības laikā tikusi piešķita pielaide valsts noslēpumam un kopš tā laika viņš nevarot atminēties nevienu notikumu, kas varētu "mest ēnu". Pabriks gan piebilda, ka pilnīga pārliecība var būt tikai tad, kad ir saņemta atbilde no drošības institūcijām.

Tikmēr VL-TB/LNNK valdes loceklis un šī politiskā spēka premjera amata kandidāts Roberts Zīle sacīja, ka Vējoņa paziņojums par Gobzema, Bordāna un Pabrika kandidatūru izvērtēšanu ir pareizs.

"Vēlētāju izvēle ir nepārprotama, jo viņi velējās sodīt koalīciju, tajā skaitā arī VL-TB/LNNK, tādēļ vēlētāju izvēle bija par labu "jaunām sejām"," vērtēja Zīle. "Tas ir jārespektē. Pretējā gadījumā nav pareizi iet pret vēlētāja gribu, jo tas būtu arī tuvredzīgi," viņš teica, piebilstot, ka amatu demokrātiskā valstī neiegūst citādi kā vēlēšanu rezultātā.

Taujāts, kuru no personām viņš labprātāk vēlētos redzēt premjera amatā, Zīle uzsvēra, ka VL-TB/LNNK vēlas redzēt maksimāli plašu valdību, ieskaitot sešas partijas, tādēļ visi Vējoņa nosauktie politiķi ir pieņemami.

VL-TB/LNNK priekšsēdētājs Raivis Dzintars uzskata, ka prezidenta vēstījuma esence ir "aicinājums rīkoties valstiski". "Tas nozīmē, ka partijām jāpierāda spēja no priekšvēlēšanu konkurences līmeņa pāriet jaunā - sadarbības līmenī. Te nebūs labo un slikto," sacīja Dzintars. Viņaprāt, politiķi spēs būt kā komanda un vienoties, vai paliks "katrs savos ierakumos un vainos viens otru kolektīvajā neveiksmē".

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis nekomentēja nedz to, kurš no trim pretendentiem ZZS būtu vispieņemamākais, nedz arī to, vai politiskais spēks ir gatavs strādāt Gobzema, Bordāna vai Pabrika vadībā. Reizē ZZS līderis atzina, ka politiskajam spēkam nav konceptuālu iebildumu pret kādu no pretendentiem.

Politiķis pieļāva, ka Valsts prezidents, visticamāk, nosauks to kandidātu, kas būs nodrošinājis Saeimas vairākuma atbalstu. Viņš uzsvēra, ka tagad viss ir atkarīgs no minēto kandidātu prasmes sarunās Saeimā nodrošināt vairākumu. Brigmanis arī piebilda, ka, acīmredzot, šos trīs kandidātus Vējonim ir nosaukušas attiecīgās partijas.

"Jaunās Vienotības" pozīcija nav mainījusies - valdības vadīšana būtu jāuzņemas jauno politisko spēku pārstāvim. Valdības veidošanas procesu plānots pārrunāt valdes sēdē, aģentūrai LETA teica politiskā spēka preses sekretārs Sandris Sabajevs.