13. janvāra grautiņos iesaistītā un pēcāk notiesātā Anša Ataola Bērziņa aizstāvja iesniegto jauno apžēlošanas lūgumu Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kanceleja vērtē kopš maija. Papildu informācija no dienestiem tiekot gaidīta, lēmums sekos, taču pagaidām Vējonis apžēlošanai pamatu neredz, viņš trešdien sacīja raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Valsts prezidents atzina, ka "iesniegums no advokāta ir, tehniski varu (apžēlot)," tomēr norādīja, ka katra konkrētā situācija tiek izvērtēta. "Tas prasa laiku. Es turpinu pašlaik vērtēt, mēs vēl gaidām atbildes no citiem dienestiem, un tad, kad paka būs gatava, es pieņemšu lēmumu," norādīja Vējonis. Viņš atgādināja, ka pavasarī, saņemot apžēlošanas aicinājumu, neredzēja pamatu apžēlošanai, un arī šobrīd neredz.

Jautāts, vai nozīme ir tam, ka Bērziņam ir "veci, administratīvi sodi," Valsts prezidents to nenoliedza, sakot "arī tajā skaitā" un norādīja, ka valstī ir noteikta kārtība.

"Man pašam nepatīk tas, ka cilvēks nav likumpaklausīgs. Var strīdēties par to – patīk, nepatīk lēmums, ko tiesa pieņēma. Bet tiesa pieņēma lēmumu, kur viņam bija nosacītais sods. Ja tev no valsts puses ir dota iespēja, ņemot vērā visus apstākļus, kā teikt: okei, tu esi kļūdījies likuma izpratnē, tev nāk tā kā pretī, tu, ja to pilnībā sāc tā kā ignorēt.." skaidroja Vējonis.

Valsts prezidents norādīja, ka pašlaik vēl vāc papildu informāciju un tad pieņems lēmumu. Viņš arī norādīja, ka šobrīd nezina, kādi būtiski apstākļi kopš šā gada pavasara "ļoti būtiski mainījušies".

Kad būs lēmums, Valsts prezidentam atbildes nebija.

Intervijas pilnais ieraksts vērojams šeit.

"Delfi" jau vēstīja, ka martā pie Rīgas pils pasākumā par Bērziņa atbrīvošanu piketēja aptuveni 100 cilvēki. Piketā atsevišķi cilvēki rokās turēja plakātus, uz kuriem rakstīts "Brīvību Ansim!", "Vai Probācijas dienests nemāk izlasīt spriedumus?". Tāpat atsevišķi piketa dalībnieki vāca parakstus, tādējādi iegūstot atbalstu aicinājumam, kurā pausts lūgums apžēlot un no ieslodzījuma vietas atbrīvot Bērziņu.

Vairākas personas, tostarp Saeimas deputāti Ilmārs Latkovskis un Juris Viļums (LRA), bija vērsušās pie Valsts prezidenta ar lūgumu apžēlot Bērziņu. Ar šādu lūgumu pie Vējoņa vērsusies arī cilvēktiesību aizstāve Lidija Lasmane, rakstniece Inga Ābele, režisors Viesturs Kairišs, māksliniece Ieva Jurjāne, publicists Arnis Šablovskis un dzejniece Iveta Šimkus. Vēstulē Valsts prezidentam viņi norādījuši, ka, apžēlojot Bērziņu, tiktu pārtrauktas Bērziņa un viņa ģimenes ciešanas nu jau vairāk nekā gada garumā, labots "klajš nesamērīgums starp emocionālu reakciju uz valstī valdošajām nelikumībām un tam sekojošo reālā soda piemērošanu pretēji neviena neatceltajiem divu tiesas instanču spriedumiem, kas abi gluži nepārprotami noraidīja Probācijas dienesta pretenzijas".