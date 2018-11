Vējonis: ministriju vadīšana jāuztic nozares profesionāļiem

Ikviena ministra amatā jāstrādā attiecīgās nozares profesionāļiem, jo šī brīža apstākļi neļauj ilgāku laiku apgūt nozari un izprast tās specifiku, intervijā laikrakstam "Diena" teica Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Vējonis intervijā laikrakstam sola, ka rūpīgi izvērtēs personas, ko Jānis Bordāns (JKP) virzīs ministru amatiem. "Man šķiet svarīgi, lai ikviena ministra amatā būtu profesionāļi attiecīgajās jomās, arī personas ar labu reputāciju, tādas, kas gatavas aktīvi strādāt. Nevar būt tā, ka ievēlam valdību un tad viens vai otrs ministrs vēl kādu laiku mēģinās apgūt konkrēto nozari, izprast tās specifiku," teica prezidents.

Viņaprāt šādu prasību izvirzīt ļauj tas, ka valdības veidošana ir "pārlieku ievilkta garumā" un drīzumā politiķiem būs jāpieņem daudzi lēmumi, tostarp nākamā gada budžets.

Prezidents palika pie uzstādījuma, ka 21. novembrī Bordānam jāprezentē potenciālais Ministru kabineta sastāvs, kā varētu izskatīties koalīcija un kuras partijas sniegs atbalstu valdības apstiprināšanai. Viņš arīdzan piebilda, ka valdības vadītājam ir vieglāk strādāt plašā koalīcijā, kad vienas partijas atšķirīgs viedoklis neapdraud valdības pastāvēšanu.

"Man neviens neliedz pēc tam piezvanīt attiecīgo partiju vadītājiem un pārjautāt, vai tiešām tās ir gatavas atbalstīt. Un tam jau nav nozīmes, ka tas būtu vārdisks apliecinājums vai parakstu veidā uz kāda dokumenta, – arī parakstītu apņemšanos taču var pārkāpt, ja grib. Arī tāda pieredze bijusi. Tātad ar simtprocentīgām garantijām te nerēķinos. Bet jebkurā gadījumā apliecinājums par to, ka ir vairākuma atbalsts, protams, ir svarīgs, tāpat kā tas, kuri varētu būt potenciālie ministri, kāds atbildības jomu sadalījums starp politiskajām partijām, kādi iecerēti būtiskākie valdības darbi," laikrakstam "Diena" teica Vējonis, kurš vēl nav izlēmis par atkārtotu kandidēšanu uz Valsts prezidenta amatu.

Prezidents teica, ka izšķirties par labu Bordāna premjera amata kandidatūrai ļāva politiķa pieredze. "Savā izvēlē es vadījos pirmkārt no tā, ka vēlētājs ir vēlējies, lai parlamentā ienāk jauni politiskie spēki, tāpēc sākotnējā izvēle krita uz trim partijām, kas ir jaunpienācējas, un to virzītajiem premjera kandidātiem. Viņi pārstāv nosacīti jaunos politiskos spēkus, kaut gan visās trīs partijās ir arī cilvēki ar iepriekšēju politisku pieredzi. Visas partijas pirms tam bija definējušas, ka neies valdībā ar "Saskaņu", līdz ar to "Saskaņa" kā variants pat nebija iespējams. Tad nu, skatoties starp divām partijām, kurām ir vienāda pārstāvniecība parlamentā, mana izvēle krita par labu Bordāna kungam, jo es ņēmu vērā arī viņa iepriekšējo politisko pieredzi – viņam par labu nospēlēja tas, ka viņš ir, var teikt, "jaunais vecais" politiķis – strādājis valdībā kā ministrs, zina, kā darbojas valsts pārvalde, Ministru kabinets, kāda ir dokumentu virzība. Alda Gobzema (KPV LV) kungs, protams, ir jauns, perspektīvs politiķis, bet šajā gadījumā izšķirošs faktors bija Bordāna pieredze," komentēja Vējonis.

Bordānam viņš devis ne tikai divas nedēļas valdības sastāva izkristalizēšanai, bet arīdzan uzskaitījis obligātas ievērojamās prasības, piemēram, nemainīga Eiroatlantiskā kursa saglabāšanu, reformu turpināšanu un jaunu sākšanu. Prezidents arīdzan atgādina, ka 13. Saeimā virzīs iepriekš atbalstu neguvušo iniciatīvu par pilsonības automātisku piešķiršanu nepilsoņu bērniem.

"Valstī var iestāties stagnācija, ja visus strīdīgos jautājumus noņem no dienaskārtības, neko jaunu, pret ko kādam iebildumi, nepieņem. Ja tikai tāpēc, lai nodrošinātu stabilitāti, daudzus jautājumus neaiztiks, nerisinās, tad tā nekur tālu mēs netiksim. Protams, mums var būt dažādi viedokļi par Māra Kučinska (ZZS)valdību, par to, vai tā bija laba vai slikta, bet tajā pašā laikā tas, kas man ļoti patika, – neskatoties uz to, ka lēmumi nāca smagi, ministri bija gatavi iet uz priekšu, tos virzīt. Vai lēmumi vienmēr uzreiz bija pareizi vai bija pēc tam precizējami – tas jau ir cits jautājums. Taču valdība bija gatava virzīt pārmaiņas," intervijā laikrakstam teica Vējonis.

Vēstīts, ka, ja līdz 21. novembrim netiks panākta vienošanās par iepriekšminētajiem jautājumiem, Vējonis veidot valdību aicinās citu Ministru prezidenta kandidātu.

Šobrīd aizritējusi puse no Vējoņa noteiktā termiņa, taču skaidrība par virkni no minētajiem punktiem vēl nav panākta. Sarunu vedēji šonedēļ tiekas katru dienu, iepriekš Bordāns pieļāva, ka tieši šodien varētu sabiedrību plašāk iepazīstināt arī ar potenciālās valdības sastāvu.

Pagājušās darba nedēļas noslēgumā JKP darīja sabiedrībai zināmu Bordāna valdības plānu, taču jau vakar divi no sarunu vedējiem — "Attīstībai/Par!" un "Nacionālā apvienība" — to izsmādēja.

Bordāna veidotā Ministru kabineta darba plāna pamatā ir solījumi, kuri ir fiskāli ļoti ietilpīgi, līdz ar to nav izpildāmi, tā pēc piecu partiju atkārtotās tikšanās pauda Daniels Pavļuts (A/P). Arī Raivis Dzintars (NA) bija kritisks. "Ja parasti pēc valdības veidošanas reizēm saka, ka sarunas ir bijušas ļoti konstruktīvas, tad šajā reizē to pateikt būtu grūtāk. Bija daudz asumu, manuprāt, daudz haosa iezīmējas visā sarunu organizēšanas procesā."