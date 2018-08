Lai gan iepriekš domē tika pausts, ka domes sēde varētu notikt trešdien, pašlaik ir zināms, ka trešdien tā netiks sasaukta, taču precīzāk to, kad jauno domes priekšsēdētāju varētu ievēlēt, Butēvics nevarēja komentēt.

Izvairīgs viņš bija arī par iespējamiem amata kandidātiem, taču nenoliedza, ka tiek izskatīta viņa kandidatūra. "Pagaidām tiek tēmēts uz mani," pauda domes priekšsēdētāja vietnieks, skaidrojot, ka piekritīs savas kandidatūras virzīšanai, ja tas tiks darīts.

Butēvics apgalvoja, ka līdzšinējā domes priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča ("Par sadarbību mūsu novadā") no amata gāzta, jo pieņemtie lēmumi "ne visai labi pildījās", tāpat bijuši trūkumi komunikācijā. Lēmums atbrīvot Barkeviču no amata esot saistīts tikai ar darba jautājumiem.

Aglonas novada domē deviņi deputāti pārstāv astoņus dažādus sarakstus.

Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Aglonas novada domes deputātu vairākums nolēma no amata atstādināt domes priekšsēdētāju Barkeviču. Pieteikumu par Barkevičas atstādināšanu no amata domes sēdē iesniedza trīs deputāti, no kuriem viens bija Butēvics. Tieši viņš varētu kandidēt uz domes priekšsēdētāja amatu, pieļauj Barkeviča, lai gan sēdē dzirdētais viņai licis secināt, ka uz šo amatu varētu būt vairāki pretendenti.

Domes sēdē no kopumā deviņiem deputātiem atbalsts Barkevičas atstādināšanai saņemts no pieciem.

Iespējamus atstādināšanas iemeslus Barkeviča komentēja izvairīgi, sakot, ka skaidru pamatojumu sēdē nav saklausījusi. Viņa arī uzsvēra, ka drīzumā gaidāma Pāvesta Franciska vizīte Aglonā, kā arī ir vairāki citi steidzami darbi kas jārisina, tādēļ iekšējās domes lietas nedrīkstētu traucēt to risināšanai.