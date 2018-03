Ventspilī jūras krastā plīsis attīrīto notekūdeņu izvads jūrā, informēja Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Anna Adamsone, skaidrojot, ka nav pamata satraukumam par vides piesārņojumu.

Sociālajos tīklos publicētā video redzams, ka netālu no Ziemeļu mola, jūras krastā no plīsušas caurules, kas iestiepjas jūrā, šļācas ūdens. Ventspils reģionālajā vides pārvaldē skaidroja, ka caurule ir pilsētas attīrīto notekūdeņu izvads jūrā. Tas, ka plīsušās caurules dēļ daļa attīrīto notekūdeņu tagad šļācas pašā jūras krastā, kaitējumu videi nenodara, skaidroja Adamsone. Viņa piebilda, ka dažviet, piemēram, līča piekrastē, notekūdeņi tiek izvadīti jūrā arī tieši no krasta.

Pašvaldības SIA "Ūdeka" valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis informēja, ka attīrītie notekūdeņi no pilsētas notekūdeņu iekārtām tiek izvadīti jūrā 1, 8 kilometru attālumā no krasta pa 80 centimetru diametra cauruli. Caurules plīsuma rezultātā pašlaik daļa attīrīto notekūdeņu šļācas pašā jūras krastā. Arī Daugelis apliecināja, ka vides piesārņojumu tas nerada, jo pilsētas notekūdeņu attīrīšanas komplekss nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām, līdz ar to Baltijas jūrā nonāk tīri notekūdeņi. "Ūdeka" kontrolē attīrīto notekūdeņu kvalitāti, regulāri veicot analīzes.

1978. gadā izbūvētās caurules plīsums esot radies jūras gultnes skalošanās rezultātā - caurules pamatne izskalota, un pārlūzusi metinājuma šuves vietā. "Ūdekas" speciālisti apsekojuši notikuma vietu, paņēmuši ūdens paraugus, un pašlaik tiek apsvērti iespējamie risinājumi caurules bojājuma novēršanai, sametinot plīsušo šuvi vai uzliekot caurulei atbilstoša diametra uzmavu. Pēc tam cauruli plānots apsekot visā tās garumā, lai pārbaudītu, vai nav bojājumu citos tās posmos.

Caurules apsekošana tiek veikta regulāri reizi divos gados. 2016. gadā, ar ūdenslīdēju palīdzību veicot apsekošanu, defekti nav konstatēti.