Konkurss uz augsto amatu tika izsludināts 17. augustā, bet iesniegt pieteikumus varēja līdz 14. septembri.

Tas norit trīs kārtās. Pirmajā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām. Vienlaikus iepirkuma konkursā izraudzītā personālatlases kompānija "Amrop" sagatavos detalizētus komentārus un potenciālo reputācijas risku analīzi par katru kandidātu, ko ieteiks komisijai virzīt uz nākamo kārtu.

Pretendenti, kas būs izvirzīti uz konkursa otro kārtu, skaidros savu motivāciju un iepazīstinās ar savu vīziju par iestādes un valsts pārvaldes nākotni, kā arī atbildēs uz 10 jautājumiem par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un iestādes darbības jomu.

Savukārt trešās kārtas ietvaros vērtēs pretendentu vadības kompetences un par katru tiks sagatavots kopsavilkums no gūtajiem secinājumiem. Izvērtējot šo informāciju un visā konkursa gaitā novēroto, komisija noteiks, kurš no trešās kārtas dalībniekiem saņem visaugstāko vērtējumu kopumā. Par šo pretendentu tiks apkopotas atsauksmes no vismaz 7 personām, kā arī veikta padziļināta reputācijas risku analīze.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Komisijā piedalās: Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes vicepriekšsēdētāja Zlata Elksniņa-Zaščirinska, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents Uldis Biķis, kā arī Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomes locekle, Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētāja Ieva Tetere. Tāpat pretendentu atlases procesā piedalīsies finanšu ministres izvirzīti neatkarīgi novērotāji no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas. Konkursa komisija sadarbosies arī ar Drošības policiju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas sniegs visa veida atbalstu un nodrošinās komisijai nepieciešamo informāciju par kandidātiem izsvērta lēmuma pieņemšanai.

Jau ziņots, ka naktī uz sestdienu, 10. martu, negaidīti nomira VID ģenerāldirektore Ilze Cīrule, kura vadīja VID kopš 2016. gada novembra.

Konkurss uz VID ģenerāldirektora amatu pirmo reizi pēc Cīrules nāves tika izsludināts šā gada 9. aprīlī. Līdz kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām bija saņemti 19 pieteikumi, bet uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti 11 pretendenti. Par labāko tika atzīts Māris Skujiņš, kurš tālāk tika virzīts sarunai ar finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu (ZZS). Pēcāk gan Skujiņš nolēma savu kandidatūru atsaukt un VID vadītāja meklējumi bija jāsāk no jauna.

VID ģenerāldirektora pienākumus šobrīd pilda vadītāja vietniece nodokļu jomā Dace Pelēkā.

Šis ir jau ceturtais gads, kopš tiek īstenota centralizēta augstākā līmeņa vadītāju atlase. Šādā veidā Valsts kancelejas rīkotajos 18 konkursos vadītāji izraudzīti 11 valsts tiešās pārvaldes iestādēm.