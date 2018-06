Vidēji katrs trīspadsmitais Latvijas iedzīvotājs cieš no ādas vēža, secināts SIA "Veselības centrs 4" rīkotās ādas veidojumu diagnostikas akcijas laikā.

Kā informēja uzņēmumā, šā gada maijā organizētajā akcijā maznodrošinātajiem bez maksas bija iespēja veikt ādas veidojumu diagnostiku, bet jebkuram citam interesentam - par samazinātu cenu. Pasākums rīkots ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību ādas vēža agrīnai diagnostikai, lai samazinātu saslimstību un mirstību no melanomas un citām ādas vēža formām.

Akcijas laikā dermatologi, izmantojot optiskās dermatoskopijas izmeklēšanas metodi, pārbaudīja ādas veidojumus vairāk nekā 200 pacientiem. Pārbaudes laikā tika atklātas daudzas regresējošas dzimumzīmes, dažādi pirmsvēža stāvokļi un ļaundabīgie veidojumi, no tiem 10 bazālo šūnu audzēji (bazaliomas) un arī četras melanomas. Kaut arī šādi preventīvi pasākumi tiek rīkoti vairāk nekā 10 gadus, situācija neuzlabojas, jo atbilstoši iepriekšējo gadu pieredzei vidēji katrs trīspadsmitais Latvijas iedzīvotājs cieš no ādas vēža. Katru gadu ar ādas vēzi saslimst gados arvien jaunāki cilvēki – līdz 30 gadu vecumam. Pērn jaunākajam "Veselības centra 4" ļaundabīgā ādas vēža pacientam bija 26 gadi, bet šogad laicīgi melanomu izdevās atklāt 23 gadus jaunai sievietei.

Dermatoloģe Linda Kapteine-Veita minēto tendenci skaidroja ar faktu, ka bieži vien bērna āda līdz 14 gadu vecumam netiek pietiekoši aizsargāta un cieš no saules apdegumiem, līdz ar to krasi palielinās risks saslimt ar ādas vēzi agrīnā vecumā. Turklāt saules kaitīgā ietekme, pēc viņas teiktā, ādā uzkrājas – jo agrāk saule izraisījusi ādas bojājumu, jo lielāka iespēja, ka bērnam radīsies šūnu bojājumi un ādas vēzis.

Speciāliste atzīmēja, ka bērnu imūnsistēma nav pilnībā attīstīta, jo viņu organismam trūkst tāda bioķīmiskā aizsardzības mehānisma, kas pieaugušam organismam palīdz atveseļot saules bojātās šūnas, novēršot iespēju attīstīties ādas vēzim. Piemēram, Amerikas Dermatoloģijas akadēmija apstiprinājusi, ka gandrīz divas trešdaļas melanomu ir saistītas ar saules iedarbību un līdz 80% tās iedarbības radusies bērnībā, tāpēc svarīgi lietot speciālus bērna ādas aizsardzībai radītus saules krēmus.

Pēc Kapteines-Veitas teiktā, vēzis joprojām ir izplatītākais nāves cēlonis Latvijā, un no visiem ļaundabīgā audzēja veidiem ar ādas vēzi saslimušo skaits ierindojas stabilā pirmajā pozīcijā. Pēc Slimību profilakses un slimību kontroles centra (SPKC) datiem, no agresīvākās ādas vēža formas – melanomas – 15 gadu laikā mirušo skaits Latvijā ir trīskāršojies un ik gadu no tās mirst aptuveni 60 cilvēku.

"Labākā ādas vēža ārstēšana ir tā savlaicīga diagnostika. Ādas vēzis ir vienīgā ādas vēža forma, kas ir vizuāli diagnosticējama un veiksmīgi pilnībā izārstējama agrīnās stadijās. Taču, ja pie ārsta vēršas novēloti, ja slimību nekonstatē un neārstē laikus, rezultāts nav prognozējams," sacīja dermatoloģe.

Ņemot vērā skrīninga rezultātus, dermatologi atgādina Latvijas iedzīvotājiem, ka, ja ārā nespīd saule un nav karsts laiks, tas nenozīmē, ka cilvēki nav pakļauti ultravioleto (UV) staru radītajai ieteikmei, jo UV starojums ādu var skart arī mākoņainā laikā, braucot automašīnā, kā arī sēžot birojā pie loga. Tāpēc ādas pārbaudes vajadzētu veikt ne tikai pavasarī, bet arī rudenī, kā arī ievērot profilaktiskos pasākumus visa gada garumā, lietojot kvalitatīvus saules aizsargkrēmus.

Kapteine–Vieta norādīja, ka ir svarīgi pārliecināties, vai izvēlētais saules aizsargkrēms satur gan UVA, gan UVB staru aizsargfiltru. "UVA stari izkļūst cauri stiklam un iedarbojas uz ādu arī telpās. Tos cilvēks nejūt un tie nedod iedegumu, toties iekļūst dermas dziļumā, bojājot elastīgās un kolagēnās šķiedras. Savukārt UVB stari iedarbojas uz epidermu un izraisa ādas apdegumu. Ādas vēzi var attīstīt abu veidu UV starojums. Nav "drošu" UV staru," sacīja dermatoloģe, vienlaikus piebilstot, ka tas nenozīmē, ka no saules būtu pilnībā jāizvairās, jo pakāpeniska ādas iesauļošana, lietojot saules aizsarglīdzekļus, ir labākā profilakse pret ādas vēzi.

Kā ziņots, "Veselības centrs 4" sadarbībā ar kosmētikas līdzekļu ražotāju "Bioderma Latvija" no šā gada 14. maija līdz 18. maija Starptautiskās Eiromelanomas dienas pasākumu laikā aivināja Latvijas iedzīvotājus pievērst uzmanību ādas stāvoklim un veikt pilna ķermeņa ādas jaunveidojumu jeb ādas vēža diagnostiku.

Akcijas laikā augsti kvalificēti dermatologi veica pilna ķermeņa ādas jaunveidojumu diagnostiku ar optiskās dermatoskopijas izmeklēšanas metodi, kā arī ārsti sniedza ieteikumus par turpmākajiem izmeklējumiem vai ārstēšanu, ja tāda nepieciešama.

Dermatologi atzīmē, ka ādas vēzis ir ārstējama slimība, ja tiek atklāta agrīnā stāvoklī, tādēļ ir būtiski izglītot sabiedrību un lieku reizi atgādināt par ādas veselību, aicinot regulāri pārbaudīt savu dzimumzīmju un ādas jaunveidojumu stāvokli.

Ņemot vērā, ka ādas vēža laicīga diagnostika spēj glābt cilvēku dzīvību, "Veselības centrs 4" regulāri īsteno aktivitātes, lai atgādinātu cilvēkiem par nepieciešamību pārbaudīt aizdomīgas dzimumzīmes un ādas jaunveidojumus. Pērn Eiromelanomas dienas akcijas laikā "Veselības centrā 4" tika konsultētas 133 personas, tostarp diagnosticēts viens plakanšūnu vēža gadījums, viena bazilioma, viena aktīniskā keratoze un 11 aizdomīgi veidojumi.

"Veselības centr 4" dermatologi uz ādas vēža pārbaudēm īpaši aicina cilvēkus, kuriem ir daudz vai lielas dzimumzīmes, tās ir ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu, kā arī cilvēkus, kuru radiniekiem konstatēta ļaundabīga ādas saslimšana.

Koncerna "Veselības centrs 4" apgrozījums 2016. gadā bija 22,329 miljoni eiro, kas ir par 13,4% vairāk nekā 2015. gadā, bet konsolidētā peļņa bija 1,771 miljons eiro, kas ir pieaugums par gandrīz 29%, liecina "Firmas.lv" informācija.

Māteskompānijas SIA "Veselības centrs 4" apgrozījums 2016. gadā bija 18,957 miljoni eiro, kas ir par gandrīz 7% vairāk nekā 2015. gadā, bet peļņa - 1,526 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 21,4%.

"Veselības centrs 4" koncernā ietilpst vairākas klīnikas, diagnostikas un veselības centri. "Veselības centram 4" pilnībā pieder tādi uzņēmumi kā SIA "Capital Clinic Riga", SIA "Dinastija", SIA "Diplomātiskā servisa medicīnas centrs", SIA "VC nekustamie īpašumi" un citi uzņēmumi.

SIA "Veselības centrs 4" dibināta 1994. gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 14 220 eiro. "Veselības centra 4" kapitāldaļas pieder Mārim Rēvaldam - 55%, Ģirtam Rēvaldam - 25%, Elgai Rēvaldei - 15%, Vijai Žīgurei - 5%.