Jūnija beigās festivālā "Lampa" norisinājās "Delfi" un žurnāla "Rīgas Laiks" rīkotā saruna "Uzticēšanās krīze Rietumos?". Sarunu vadīja žurnāla izdevējs Arnis Ritups, bet tajā piedalījās bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess un startapu mentors Džonatans Hovards. Piedāvājam noskatīties diskusijas video tiešraidi angļu valodā.

Diskusija ar tulkojumu latviešu valodā pieejama šeit.

Diskusijas dalībnieki sprieda par to, ka gan no iekšpuses, gan no ārpuses Rietumu sabiedrībā darbojas faktori, kas pārtiek no neuzticēšanās vairošanas. Pēdējo gadu laikā šo faktoru ietekme ir izraisījusi fundamentālas plaisas. Sarunas laikā Ilvess sacīja, ka ASV nav tāda tipa organizāciju kā bēdīgi slavenā "troļļu ferma" Sanktpēterburgā.

Ziņots, ka jūnija beigās noslēdzās sarunu festivāls "Lampa", kas Cēsu pils parkā notika jau ceturto vasaru. Šogad festivāla apmeklētāju skaits bijis rekordliels – Cēsīs piektdien un sestdien kopumā viesojušies vairāk nekā 16 000 cilvēku, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.