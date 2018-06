Trešdien pulksten 13 partijas "KPV LV" birojā preses konferencē partijas pārstāvji informēja par dienas pirmajā pusē notikušajām kratīšanām. Preses konferencei bija iespējams sekot tiešraidē portālā "Delfi".

Jau vēstīts, ka trešdien Saeima atbalstīja Ģenerālprokuratūras lūgumu izdot kriminālvajāšanai Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu (KPV LV).

Saeimas vairākums ārkārtas sēdē trešdien atbalstīja lēmuma projektu "Par piekrišanu aizturēšanai, personas kratīšanai, kratīšanas uzsākšanai pie personas, kā arī aizturēšanas un kratīšanas rezultātā izņemtās mantas apskatei".

Par lēmumu balsoja 59 deputāti, neviens neatturējās un nebalsoja pret.

Deputātam pakaļ ieradās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki, novēroja portāls "Delfi".

Kaimiņš žurnālistiem sacīja, ka nezina šādas KNAB rīcības iemeslus un to saista ar vēlēšanos viņu "noņemt no trases".

Kaimiņš KNAB vīru pavadībā devās uz Saeimas izeju. Ejot projām, deputāts turpināja atbildēt uz deputātu jautājumiem. Parlamentārietis tika izvests pa parādes durvīm, pa kurām uz Saeima parasti ierodas īpaši viesi. Ikdienā deputāti iekšā un ārā no Saeimas galvenās ēkas iet pa tām saucamajām sētas durvīm.

Ārā Kaimiņu jau gaidīja balts busiņš, kas viņu tālāk aizgādāja uz KNAB.

Tāpat trešdien KNAB veicis kratīšanas arī pie partijas "KPV LV" valdes locekļa Ata Zakatistova, apstiprināja partijas līdzpriekšsēdētājs Aldis Gobzems.

Tāpat viņš sacīja, ka kratīšana veikta pie uzņēmēja Viestura Tamuža.

Ziņots, ka lieta pret Kaimiņu varētu būt saistīta ar iespējamu partijas nelikumīgu finansēšanu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.

2017. gada 5. jūnijā sāktā kriminālprocesa materiālos ir ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā politiskā partija "KPV LV" saņēma nelikumīgu finansējumu, tajā skaitā par Kaimiņa iespējamu noziedzīgu rīcību, pieprasot citai personai pieņemt darbā viņā kontrolētajā uzņēmumā fiktīvus darbiniekus un saņemot no viņiem atpakaļ skaidrā naudā minētām personām kā darba algu un citus maksājumus pārskaitītās summas, liecina parlamentam sniegtā informācija par šo lietu.

Tādā veidā esot iegūti finanšu līdzekļi, kurus, iespējams, izmantoja politiskās partijas "KPV LV" finansēšanai, kā arī Kaimiņa personiskām vajadzībām.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 2016. gada pavasarī AS "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs paziņojis koncernā ietilpstošam uzņēmumam, ka vēlas nolīgt Ati Zakatistovu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam.

Pēc Tamuža norādījuma ticis noslēgts līgums starp šo koncernā ietilpstošu uzņēmumu un SIA "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ticis noslēgts arī atkārtoti, faktiski pagarinot iepriekš noslēgto līgumu. Izmeklēšanā esot konstatēts, ka līgumā paredzētās konsultācijas nav sniegtas.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, Tamužs savulaik iesaistījās arī politikā. 2010. gadā partiju apvienība "Ražots Latvijā" Tamužu izvirzīja par savu Ministru prezidenta amata kandidātu. Partija gan netika ievēlēta Saeimā.

2014. gadā Tamužs piedalījās bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vadītās partijas "No sirds Latvijai" dibināšanā un bija tās valdes loceklis, taču dažus mēnešus pirms 12.Saeimas vēlēšanām Tamužs paziņojis, ka nepiedalīsies tajās no šī politiskā spēka saraksta, pārmetot partijas finansēšanu "no nezināmiem avotiem".

Kā liecina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja datu bāze, Tamužs veicis četrus ziedojumus politiskajām partijām, visi tie veikti 2010. gadā apvienībai "Ražots Latvijā" kopumā 1345 latu (1909 eiro) apmērā.

Raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" pirms mēneša Kaimiņš kopā ar partijas biedriem Gobzemu un Lindu Liepiņu komentēja gan pagājušā gada maijā internetā tīklā publicēto video ierakstu, kurā "KPV LV" pārstāvji Kaimiņš un Atis Zakatistovs runā par politiskā spēka finansējumu, gan KNAB sākto kriminālprocesu par, iespējams, partijas nelikumīgu finansēšanu, par ko "Delfi" ziņoja jau decembrī.

Lai gan Aldis Gobzems apspriesto notikumu laikā vēl nebija partijā, viņam bija viedoklis, proti, šis video esot tikai viens fragments no garākas sarunas un neesot informācijas, ka Zakatistovs vai kāds cits partijas biedrs būtu apzadzis valsti.

Viņš arīdzan aicināja tiesībsargājošās iestādes šo lietu "nemarinēt" un ātri pieņemt lēmumu, lai ir skaidrība. Kaimiņš apgalvoja, ka jau pirms kāda laika saņēmis KNAB vēstuli, kurā teikts, ka iestādei nav "nekādas lietas pret partiju".Uz jautājumu par to, vai partijai ir "melnā kase", Gobzems sniedza noraidošu atbildi.