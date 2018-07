Darbu turpina arī Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes zemessargi un karavīri.

Jau ziņots, ka pirmdien ap pulksten 15.45 vairākās ugunsgrēka dzēšanas darbu vietās Talsu novada Valdgales pagastā un Ventspils novada Puzes pagastā līst stiprs lietus. Savukārt svētdien gandrīz divas stundas nolijušais lietus ugunsgrēka dzēšanas darbu vietā devis nelielu atspaidu šajos darbos.

Nakts laikā joprojām dažviet bijusi gruzdēšana, bet degšana ar atklātu liesmu nav novērota.

Vēstīts, ka jau vairāk nekā nedēļu ugunsdzēsēji turpina dzēst kūdras purva un meža ugunsgrēku Talsu novada Valdgales pagastā. Ugunsgrēks izcēlās 17. jūlija pievakarē.

Jau no piektdienas rīta ugunsgrēku no gaisa dzēš trīs helikopteri – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikopters, viens Lietuvas NBS un viens helikopters no Baltkrievijas.