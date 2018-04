Šā gada 24. martā misijas "Pirmie Latvijas 100km kosmosā" komanda kopā ar LMT testēja mobilos sakarus lielā augstumā, portālu "Delfi" informēja informēja projekta pārstāvji.

Uz zondes bija uzstādīts mobilo sakaru uztvērējs un antenas. Savukārt Cēsu lidlaukā, Priekuļu pagastā testa nolūkam bija uzstādīta LMT mobilā bāzes stacija.

Šis bija pirmais no vairākiem ieplānotajiem mobilo sakaru testiem lielā augstumā. Pirmajā testā sakari ļāva datu paketes saņemt un nosūtīt septiņu kilometru augstumā un 13 kilometru attālumā no bāzes stacijas. Nākamajos misijas etapos iecerēts izmantot mobilos sakarus video signāla saņemšanai no zondes, norāda projekta veidotāji.

Balona lidojums atbilda prognozētajai trajektorijai Madonas virzienā, lidojot pār Vecpiebalgu. Lidojuma vadība notika no Cēsu lidlauka, kur tika saņemti telemetrijas un mobilo sakaru dati. Sakaru kvalitāti nodrošināja vairāki uztvērēji uz zemes. Zondes signālu uztvēra Daugavpilī, Talsos, Rēzeknē, Rīgā un citur.

Plānotājā augstumā tika veikts imitēts raķetes dzinēja starts, nosūtot radiosakaru komandu. Zonde komandu saņēma un izpildīja, taču deglis izrādījās nepiemērots stratosfēras apstākļiem. Šobrīd tiek izstrādāts piemērots deglis.

Misijas konstruktors Andrejs Puķītis norāda, ka vienīgais neplānotais lidojumā bija tas, ka balons pārsprāga jau 25 kilometru augstumā, kas ir zemāk, nekā ierasts. Parasti šāda veida meteoroloģiskie baloni paceļas līdz 30 km augstumam.

Misijas komanda izstrādā un pārbauda stabilizētu stratosfēras balona platformu, kas būs piemērota raķetes startam un video ierakstam.

Šogad misijas ietvaros ir notikuši trīs stratosfēras balona testa lidojumi, un to rezultātā ir izdevies pārbaudīt un attīstīt vairākas lietas: jaunu balona atvienošanas mehānismu, drošākus divvirzienu sakarus, video signāla pārraidi. Veiksmīgi izdevies ieviest 3D drukātu detaļu izmantošanu zemas temperatūras apstākļos.

Andrejs Puķītis atgādina, ka misijas mērķis ir izstrādāt raķeti, kura, startējot no zondes stratosfērā, sasniegs 100 kilometru augstumu. Misijas balona testa lidojumi palīdz iegūt zināšanas, lai varētu izgatavot atbilstošu raķeti un tās starta platformu.