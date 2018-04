Uz sarunām tiks aicinātas jau esošas audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji, kuri dalīsies ar savu pieredzi.

Tiks runāts arī par viesģimenes statusu, kurš ir labs sākums vai iespēja tad, ja ikdienas solis neļauj uzņemt bērnu pavisam, tomēr var sniegt lielu ieguldījumu bērna izaugsmē.

Dannenberga skaidro, ka arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģimenes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā gada izskaņā Latvijas iedzīvotāju sirdis sašūpoja labdarības maratons "Dod pieci" un tā izskaņā tika saziedota vērienīga naudas summa, tomēr bērnu namos dzīvojošu bērnu skaits būtiski nemazinās.

Jau pieņemamāk sabiedrībā ir runāt par bērnu namiem un to ietekmi uz bērna attīstību. Arī pašas audžuģimenes un aizbildņi ir sākuši runāt manāmi vairāk un atklāti par to, kāda ir ikdiena ar bērnu, kurš ir cietis un ticis šķirts no savas ģimenes vai piedzīvojis zaudējumu un kļuvis par bāreni.

Sarunu vakaru norises laikiem iespējams sekot Facebook lapās "Vidzeme iekļauj" un "Vidzemes plānošanas reģions".