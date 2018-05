Vidzemes tirgu iecerēts uz vismaz 12 gadiem nodot nomniekam, kurš būtu gatavs investēt teritorijas attīstībā, tā Rīgas domes (RD) Pilsētas īpašuma komitejas sēdē pauda AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

RD Pilsētas īpašuma komitejai "Rīgas Centrāltirgus" lūdza uzņēmuma kapitālā ieguldīt nekustamo īpašumu Brīvības iela 90A. Uzņēmums arīdzan no SIA "Niks" iegādājies nekustamo īpašumu Tērbatas ielā 71, bet no SIA "Leila Z" – Vidzemes tirgus teritorijā esošo automazgātavu. Līdz ar to "Rīgas Centrāltirgus" īpašumā nonāktu visi Vidzemes tirgus teritorijā esošie nekustamie īpašumi.

"Juridisku šķēršļu dēļ mēs potenciālajam nomniekam nevarējām piedāvāt izdevīgus nomas noteikumus. Tā kā būsim īpašnieki nekustamajiem īpašumiem, varēsim meklēt nopietnu investoru. Līdz šim tie bija īstermiņa līgumi, kas apgrūtināja iespēju atrast tādu investoru, kas būtu gatavs ieguldīt," klāstīja Druvinieks.

Komiteja atlika lemšanu par lēmumprojektu, jo vēlas klātienē iepazīties ar Vidzemes tirgus stāvokli un iepazīties ar "Rīgas Centrāltirgus" redzējumu par tirgus attīstību.

Vidzemes tirgus teritoriju "Rīgas Centrāltirgus" 2015. gadā iznomāja SIA "Kaufmann Concepts". Līgumā ir noteikts, ka nomniekam jāizstrādā Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, kurā atrunāta ēku pārbūve, teritorijas labiekārtošana un turpmākā izmantošana.

"Kaufmann Concepts" tādu ir iesniedzis, taču "Rīgas Centrāltirgus" šā gada februāra izskaņā lūdzis koncepciju labot un papildināt. Līdz šim atbilde no nomnieka nav saņemta.

Druvinieks klāstīja, ka tirgus teritorija "Kaufmann Concepts" iznomāta, lai mazinātu "Rīgas Centrāltirgus" zaudējumus, ko radījusi Vidzemes tirgus apsaimniekošana pašu spēkiem. "Rīgas Centrāltirgus" apseko tirgu, lai konstatētu, ka tā tehniskais stāvoklis nepasliktinās, taču neinteresējas par "Kaufmann Concepts" ieguldījumiem Vidzemes tirgū.

Vienlaikus "Rīgas Centrāltirgus" norāda, ka līgums ar nomnieku ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim. Tas esot pārlieku mazs laika sprīdis, lai "Kaufmann Concepts" varētu piesaistīt finanses Vidzemes tirgus attīstīšanai, garantējot sev iespēju atgūt veiktās investīcijas.

"Kaufmann Concepts" pērn strādāja ar 92 726 eiro zaudējumiem, apgrozot 328 897 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Vladimirs Kobzarenko.

"Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētājs Druvinieks deputātiem skaidroja, ka tirgu vajadzētu iznomāt vismaz uz 12 gadiem. "Šobrīd apakšnomnieks atturas ieguldīt. Sagaidīsim iespējamo vīziju no šī sadarbības partnera. Bet mums nav sasietas rokas, tāpēc varam meklēt arī citus partnerus. Varam vērsties pie sabiedrības, rajona iedzīvotājiem, īstenot domu apmaiņas, saprotot, ko iedzīvotāji vēlas redzēt," teica Druvinieks.

"Rīgas Centrāltirgus" pats neizstrādās attīstības vīziju Vidzemes tirgum, jo tas esot nomnieka uzdevums. "Zinām, ko funkcionāli vēlamies no tirgus. Taču nav lietderīgi tērēt līdzekļus vīzijas radīšanai, ja nomnieks pats tādu var radīt," minēja Druvinieks, piebilstot, ka "Rīgas Centrāltirgum" šobrīd nav līdzekļu, ko ieguldīt Vidzemes tirgū – šādam mērķim būtu jāņem aizņēmums.

Šobrīd Vidzemes tirgus tehniskais stāvoklis esot apmierinošs, taču nepieciešams ieguldīt līdzekļus tā uzturēšanā un attīstīšanā, teica Druvinieks.

Druvinieks atteicās minēt konkrētus termiņus Vidzemes tirgus attīstībai. "Nevaram izslēgt, ka gribētāju nebūs vispār. Rindā uz nomas tiesībām Āgenskalna tirgū arī neviens nestāvēja," teica Druvinieks.

AS "Rīgas Centrāltirgus" 2016. gadā apgrozīja 6 951 783 eiro, nopelnot 45 735 eiro. Ieņēmumus kapitālsabiedrība gūst no Centrāltirgus, Vidzemes tirgus un Āgenskalna tirgus tirdzniecības vietu iznomāšanas, telpu un ēku iznomāšanas, kā arī zemes gabalu iznomāšanas.

Vidzemes tirgū apgrozīti 218 867 eiro jeb 3,1% no kopējā apgrozījuma. Savukārt Āgenskalna tirgū 2016. gadā apgrozītie 317 843 eiro veido 4,5% no kopējā kapitālsabiedrības apgrozījuma. Līdz ar to par vērtīgāko kapitālsabiedrības apsaimniekoto objektu uzskatāms Centrāltirgus, kur uzņēmums gūst 92,2% no kopējiem ienākumiem.