Svētdien no pulksten 8 līdz pulksten 18 Siguldā Vienības velobrauciena dēļ tiks ierobežota satiksme, portālam "Delfi" pastāstīja "Latvijas Valsts ceļos" (LVC).

Pieaicinot Valsts policiju, plānots uz laiku apturēt satiksmi uz Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3) un uz vairākiem reģionālajiem un vietējas nozīmes autoceļiem.

No pulksten 10.40 līdz pulksten 11.10 un no pulksten 12 līdz pulksten 17 satiksmei tiks slēgts autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posms no Turaidas līdz Siguldai.

Tāpat turpinās būvdarbu sezona valsts autoceļu tīklā, tāpēc LVC aicina autovadītājus ievērot satiksmes organizāciju – pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes būvdarbu vietās.

Patlaban lielākie būvdarbi un satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem: uz Daugavpils šosejas (A6), kur remontdarbi turpinās no Dzelmēm līdz Klidziņai, kā arī uz tilta pār Aivieksti, uz Liepājas šosejas (A9) starp Brocēniem un Skrundu ar trīs būvdarbu posmiem, uz Tallinas šosejas (A1) no Duntes līdz Svētciemam, uz Rīgas apvedceļa A4, kur turpinās krustojuma pārbūve pie pagrieziena uz Muceniekiem un ir slēgta iebraukšana Muceniekos caur Sunīšiem.