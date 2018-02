Partijas " Vienotība " Saeimas frakcijas deputāti izskatīšanai Saeimas plenārsēdē ceturtdien iesnieguši lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu Latvijas Bankas (LB) prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un aicinājumu viņam atkāpties no amata, informēja partijas preses sekretārs Sandris Sabajevs.

"Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča turpmākā atrašanās amatā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzsāktā kriminālprocesa par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā negatīvi ietekmē Latvijas valsts starptautisko reputāciju un met aizdomu ēnu uz visu Latvijas finanšu sistēmu kopumā," paudis "Vienotība" Saeimas frakcijas vadītājs Hosams Abu Meri.

"Ņemot vērā, ka šobrīd nav citu juridisku līdzekļu, kā atbrīvot no amata Latvijas Bankas prezidentu, aicināsim Saeimu lemt par neuzticības izteikšanu Ilmāram Rimšēvičam un aicinājumu atkāpties no amata," norādījis Abu Meri.

Tiesa, "Vienotība" jau pagājušās nedēļas sākumā paziņoja, ka tās pašas nedēļas ceturtdienā – 22. februārī – aicinās Saeimu balsot par neuzticības izteikšanu Rimšēvičam un aicinājumu viņam atkāpties no LB prezidenta amata.

Tas gan nenotika un pēcāk intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" partijas biedrs un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis stāstīja, ka "Vienotība" sagatavoja lēmuma projektu ar aicinājumu LB prezidentam atkāpties no amata un pēc frakcijas sēdes ar to iepazīstināja koalīcijas partnerus – ZZS un NA – taču partijas nebija gatavas to parakstīt. "Abas divas šīs partijas nebija gatavas līdzparakstīt, iesniegt un atbalstīt šo lēmuma projektu ceturtdien," sacīja Latkovskis.

Jau ziņots, ka Rimšēvičs tiek turēts aizdomās pēc Krimināllikuma 320.panta ceturtās daļas par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. Kukuļa apmērs esot vismaz 100 000 eiro. Rimšēvičam piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi -–100 000 eiro drošības nauda, noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums tuvoties noteiktām personām un aizliegums izbraukt no valsts.

Rimšēviča aizstāvis bija lūdzis tiesu atcelt divus KNAB noteiktos drošības līdzekļus – nodarbošanās aizliegumu un aizliegumu izbraukt no valsts, taču tiesa šo lūgumu noraidījusi.

Neskatoties uz aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļiem, Rimšēvičs nolēmis neatkāpties no amata. Šonedēļ viņš atsācis doties uz darbu, tomēr nesaņems atalgojumu, kamēr nepilda amata pienākumus.