"Artis Pabriks partijas darbā nav aktīvi iesaistījies vairāk nekā divus gadus – viņa vienīgā iniciatīva ir bijusi pirms vēlēšanām apvienoties ar Edgara Jaunupa veidoto politisko projektu, kas partijā kopumā un valdē neguva atbalstu. Mēs uzskatām, ka ar netīru naudu nevar taisīt tīru politiku. Līdz ar to Pabrika aiziešana no partijas nav pārsteigums. Tāpat uzskatām, ka pašlabuma meklētāju laikam Latvijas politikā ir jābeidzas, un galavārdu par to noteikti pateiks vēlētāji," uzsver "Vienotības" valdes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Ašeradens norāda, ka ilgtermiņā cienījams ir tas politiķis, kurš strādā un aizstāv savas partijas pārstāvētās idejas un vērtības kā partijas ziedu laikos, tā pārmaiņu periodā.

Sabajevs norāda, ka "Vienotības" pārmaiņu process ir neatgriezenisks, partija kopā ar stabiliem reģionālajiem partneriem apvienībā "Jaunā Vienotība" piedalīsies 13. Saeimas vēlēšanās un strādās, lai iegūtu cienījamu pārstāvību parlamentā. Partiju apvienības "Jaunā Vienotība" Ministru prezidenta amata kandidāts ir Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš.

Kā ziņots, Pabriks svētdien informēja, ka izlēmis pamest partiju "Vienotība", lai pievienoties apvienībai "Attīstībai/Par".

Kā liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs, Pabriks bijis deputāts vairākos Saeimas sasaukumos, kā arī bijis Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs. Kopš 2014. gada politķis ir EP deputāts.

Ziņots, ka Saeimas deputāti – Ints Dālderis, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs un Lolita Čigāne – izstājušies no partijas "Kustība "Par!"". Iepriekš šie deputāti pameta partiju "Vienotība", lai dibinātu jauno partiju.

"Vienotības" pārstāvis un Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu", komentējot iemeslus, kāpēc politiķi aiziet no partijas, sacīja, ka iepriekš visi nebija vienojušies par to, kas ir šī politiskā spēka pamatvērtības. "Tie cilvēki, kuri negribēja turpināt ar "Vienotību" kā tādu, aizgāja prom," sacīja Kariņš.





Raidījumā "Delfi TV ar Jāni Doburu" apvienības "Attīstībai/Par!" līdzpriekšsēdētājs un kustības "Par!" vadītājs Daniels Pavļuts, komentējot politiķu izstāšanos no partijas, norādīja: "Es domāju, ka visi labi atcerēsies, ka vairāku gadu garumā "Vienotībā" bija lielas iekšējas pretrunas. Pieminētie deputāti Ilzes Viņķeles vadībā būtībā sacēlās pret iekšējo kārtību, pret Solvitu Āboltiņu, pret stagnāciju pašu partijā un tā tālāk."

"Kas notika tālāk? Kāpēc šie mūsu deputāti sabijās iziet no koalīcijas, nonākt opozīcijā? Vai viņi baidījās pazaudēt komisiju vadītāju amatus? Vai viņiem likās, ka no opozīcijas viņus neievēlēs? Vai viņi sabijās no tā, ka jaunas partijas veidošanas process bez laimes lāča, bez atlaistas Saeimas nedod milzīgu uzrāvienu?" retoriski vaicāja "Par!" līderis. Viņš pieļāva, ka šie politiķi "neizturēja pārbaudi jaunas partijas būvniecībā".

"Acīmredzot, tas izrādījās grūtāk nekā kādam tas sākumā likās. Un tajā brīdī, kad izrādījās, ka Āboltiņu var dabūt prom no "Vienotības"... "Vienotība", tomēr ir gana laba, lai mēģinātu ievēlēties no turienes," sprieda Pavļuts.

"Es uzskatu, ka "Vienotība" sen jau saaugusi ar ZZS daudz vairāk nekā viņiem pašiem patiktos atzīt. Būtībā ["Vienotība"] sen jau vairs nedz eiropeiska, nedz liberāla partija, nedz kā citādi, kur nu vēl moderna," skaidroja politiķis.