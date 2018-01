Balsojumā par Ingunas Sudrabas atsaukšanu no tā dēvētās "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas divi no 20 klātesošajiem frakcijas " Vienotība " deputātiem atturējās. Abi šie deputāti ir "Vienotības" sadarbības partiju biedri.

Balsojumā par Sudrabas atcelšanu no komisijas vadīšanu nepiedalījās Viktors Valainis, kurš pārstāv Jēkabpils partiju, un Inesis Boķis, kurš pārstāv partiju "Valmierai un Vidzemei".

Iepriekš jau izskanējušas ziņas, ka Boķis nākamajās Saeimas vēlēšanās, kas norisināsies oktobrī, kandidēs no Zaļo un zemnieku savienības, nevis "Vienotības".

Savukārt par Jēkabpils partiju skaidrības vēl nav. Valainis portālam "Delfi" noliedza, ka viņa atturēšanās balsojumā varētu būt saistīts ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Viņš atturējies, lai dotu iespēju Sudrabai nolasīt parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu ceturtdien.

Viņa ieskatā pagājušajā nedēļā balsot "par" Sudrabas atsaukšanu no amata būtu loģiski, taču ne tieši pirms ziņojuma nolasīšanas. Valainis norāda, ka "Vienotības" frakcijā jautājums, kā ceturtdien balsot, nav pārrunāts.

"Tas bija mūsu [Valaiņa un Boķa] lēmums tā rīkoties. Mazliet pārsteidz tikai tas, ka tik izšķirīgas bija tās pāris balsis," skaidroja Valainis.

Uz jautājumu, vai Jēkabpils partija būs sadarbības partneris "Vienotībai" arī 13. Saeimas vēlēšanās, deputāts atbildēja, ka tas jājautā partijas vadītājam Leonīdam Salcevičam, jo tieši viņš šobrīd vada sarunas ar vairākām partijām – potenciālajiem sabiedrības partneriem.

Frakcijas "Vienotība" priekšsēdētājs Hosams Abu Meri portālam "Delfi" norādīja, ka deputāti tikai šodien uzzinājuši par to, ka būs vēlreiz jābalso par Sudrabas atsaukšanu, līdz ar to frakcijā šis jautājums netika pārrunāts. "Mēs neesam par to runājuši, tas jautājums vakar nebija zināms, līdz ar ar to es parunāju ar deputātiem, daži uzskata: kāda jēga no tā visa?" norādīja Abu Meri.

Viņš piekrita, ka Sudrabu vajadzēja simboliski atsaukt pagājušajā nedēļā, šoreiz sanācis vien atbalstīt un palīdzēt Nacionālajai apvienībai (NA) balsojumā.

"Protams, es par to runāšu frakcija, par to mēs parunāsim, par šodienu, par visu, kas notika, par visiem balsojumiem," atzina frakcijas priekšsēdētājs.

Pirmajā pirms nedēļas notikušajā balsojumā par Sudrabas atsaukšanu gan Boķis, gan Valainis balsojuši "par", liecina Saeimas mājaslapā pieejamā informācija.

Ziņots, ka ceturtdien, 25. janvārī, Saeimas parlamentāriešu vairākuma atbalstu tā arī neguva NA deputātu ierosinājums par Sudrabas atsaukšanu no tā dēvētās "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas.

Par Sudrabas atsaukšanu balsoja 43 deputāti, pret bija 42, bet atturējās četri tautas kalpi.

Par balsoja deputāti no "Vienotības", Nacionālās apvienības, kā arī deputāti no Latvijas reģionu apvienības (LRA). Savukārt pret bija ZZS deputāti un partijas "Saskaņa"deputāti, kā arī Ringolds Balodis. Atturējās Boķis, Valdis Skujiņš (ZZS), pati Sudraba un Valainis.

Tāpat vēstīts, ka Saeima 21. jūlijā izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti tā dēvētajā oligarhu lietā. Izmeklēšanas komisija izveidota, lai izvērtētu krimināllietā esošo informāciju par iespējamu valsts nozagšanu un faktorus, kas noveduši pie šīs krimināllietas izbeigšanas pirmstiesas izmeklēšanas stadijā.