Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē trešdien sprieda par dzimumšūnu donoru reģistra izveidi. Kā skaidroja Lapiņš, jau pagājušajā nedēļā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

Tie gan nav vienīgie grozījumi, kas nepieciešami, lai ieviestu vienotu dzimumšūnu donoru reģistru. Ministrija sagatavojusi grozījumus arī citos MK noteikumos, taču tos plānots virzīt tad, kad grozījumi noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu gūs atbalstu.

Saeimas komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā parlamentā Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma grozījumus, kas aizliegs ziedot olšūnas nedzemdējušām sievietēm, virzīs tikai tad, kad būs "skaidrība ar Ministru kabineta noteikumiem", sēdes laikā uzsvēra komisijas priekšsēdētāja Aija Barča (ZZS).

Veselības ministres padomniece e-veselības projekta Ilze Āboliņa skaidroja, ka reģistru nodrošinās e-veselība. To ministrijas spēkos ir paveikt līdz 2019. gada jūlijam. Saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem dzimumšūnu donoru reģistru uztur katra iestāde, kas nodrošina mākslīgo apaugļošanu. Šobrīd vienotajā reģistrā nav plānots izvietot datus, kas līdz tam būs uzkrājušies katrā reģistrā atsevišķi.

Komisija vienojās, ka aicinās MK pēc iespējas ātrāk virzīt MK noteikumus, kas skar vienotu dzimumšūnu reģistra izveidi.

Ziņots, ka pagājušā gada izskaņā VM informēja parlamenta komisiju, ka tā gatavo grozījumus MK noteikumos, lai ieviestu dzimumšūnu donoru reģistru.

Paredzēts, ka grozījumi vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma jeb e-veselība nodrošinās centralizētu personas datu par dzimumšūnu ziedošanu apstrādi. Kā klāstīja VM, tāda nepieciešama ārstniecības iestādēm, kas sniedz medicīniskās apaugļošana pakalpojumus.

Ziņots, ka Latvijā nav izveidots vienots un caurskatāms dzimumšūnu donoru reģistrs. Viens no būtiskiem riskiem, kas saistīts ar donoru reģistra trūkumu, ir tas, ka nav iespējams kontrolēt jau šobrīd spēkā esošo likuma prasību par to, ka medicīniskā apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaits valstī nedrīkst būt vairāk par trim, iepriekš norādījusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.