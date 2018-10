Iestājoties starpsezonas mainīgajiem laika apstākļiem, piektdienas rītā vietām Rīgas, Valmieras un Jelgavas apkārtnē ceļi var būt slideni, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Autovadītāji aicināti būt piesardzīgi, ieturēt lielāku distanci uz ceļa un izvēlēties braukšanas apstākļiem atbilstošu ātrumu.

Dzestrajos rītos autoceļi vietām var arī apledot, rīta un vakara stundās kļūst arvien tumšāks un redzamību var pasliktināt migla. Arī kritušo lapu dēļ ceļi var būt slidenāki, informē uzņēmumā.

Tāpat valsts autoceļu tīklā atsevišķos posmos turpinās būvdarbi un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem – starp Ventspili un Liepāju posmā no Labraga līdz Mežainei, kur ir seši pagaidu luksoforu posmi, kā arī uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam ir pieci pagaidu luksoforu posmi un viens luksofors pie Kaķupītes.