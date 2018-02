Trešdien visā valsts teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 177 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi Latvijas teritorijas lielākajā daļā vēl nedaudz snigs, tomēr dienas otrajā pusē mākoņu daudzums samazināsies un nokrišņi mitēsies.

Apmierinoši braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem: Siguldas šoseja posmā no Raunas pagrieziena līdz Alūksnes pagriezienam, Daugavpils šoseja posmā no Krāslavas līdz Pāterniekiem, Bauskas šoseja posmā no Iecavas līdz Grenctālei, Liepājas šoseja posmā no Grobiņas līdz Liepājai, Ventspils šoseja posmā no Strazdes līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Bauskas un Ventspils apkārtnē.