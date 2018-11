'Visi vēlamies vienu' – viens no jaunākajiem deputātiem spiedienu Saeimā nejūt

Teju katrs deputāts virzās uz vienu mērķi – sakārtotu valsti, tāpēc ir svarīgi mācēt rast kompromisus, portālam "Delfi" uzsver jaunievēlētais parlamentārietis Artūrs Toms Plešs (Attīstībai/Par!). Deputāts uzskata, ka tas, ka viņš ir viens no jaunākajiem deputātiem Saeimā un jaunākais savā frakcijā, nekādi neiespaido viņa darbaspējas.

"Protams, ka darbā Saeimā man trūkst pieredzes. Tomēr kā deputāts esmu strādājis Bauskas novada domē, domāju, ka tur gūtā pieredze man noderēs arī šeit," atklāj jaunais parlamentārietis, papildinot, ka "Saeimā, protams, viss ir citā līmenī".

Tāpat viņš atzīst, ka, aprunājoties ar kolēģiem no citām frakcijām, var secināt: "Mēs visi vēlamies vienu un to pašu. Mēs visi vēlamies sakārtotu valsti, tāpēc mūsu pašu interesēs ir meklēt kompromisus," skaidro Plešs. Sarunā deputāts arī atklāj, ka no vecāka gadu gājuma kolēģiem spiedienu nejūt.

Par iespaidiem pirmajā darba dienā Saeimā deputātam vēl grūti teikt. "Vēl jau pirmā darba diena nav galā, darbs turpinās, taču domāju, ka līdz dienas beigām būsim izveidojuši Prezidiju," noteic Plešs.

13. Saeima ir uzsākusi darbu. Šodien @Jekaba11 esam devuši deputāta zvērestu, apņemoties savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Par modernu un bagātu Latviju! pic.twitter.com/Cs5W34RYGj— Artūrs Toms Plešs (@ArtursToms) November 6, 2018

Jau ziņots, ka 6. novembrī 13. saeima sanāk uz pirmo sēdi. Portāls "Delfi" visas dienas garumā piedāvā sekot līdzi aktualitātēm.