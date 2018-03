Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK aicina atbildīgās amatpersonas nesadarboties ar organizāciju "Providus" mācību satura veidošanā un īstenošanā saistībā ar bažām par organizācijas iespējamo saistību ar imigrāciju propagandējošām aktivitātēm.

Savukārt "Providus" vadītāja Iveta Kažoka norādīja, ka nacionālās apvienības paziņojumā izteiktos pieļāvumus vērtē kā nesaprotamus, un akcentē, ka organizēto semināru mērķis ir sniegt informāciju un datus skolotājiem attiecībā uz praktiskajām situācijām, kad skolās jāmāca imigrantu bērni vai bērni ar latviskām saknēm, kuri vispār vai labi nezina latviešu valodu.

VLTB/LNNK pārstāve Dace Kalniņa informēja, ka nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars nosūtījis iesniegumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim (V) un par jaunā mācību satura izstrādi atbildīgajam Valsts izglītības satura centra vadītājam Guntaram Catlakam, kurā aicina nesadarboties ar organizāciju "Providus" mācību satura veidošanā un īstenošanā, kā arī nodrošināt, lai mācību programmās netiek iekļautas jaunu imigrāciju propagandējošas aktivitātes.

"Publiski izskanējusi informācija par domnīcas "Providus" sadarbībā ar starptautisko organizāciju "Migration Matters" veidotiem mācību materiāliem izmantošanai Latvijas skolās. Projektā plānots pielāgot jauno mācību saturu, apmācīt skolotājus un izstrādāt atbilstošus mācību materiālus. Oficiālais mērķis: "paplašināt izpratni par migrācijas procesiem" un "mainīt viedokli par jaunatbraucējiem Latvijas sabiedrībā". Kādā virzienā viedoklis būtu jāmaina, nojaušams no "Providus" mājaslapas, kurā sabiedrības negatīvā attieksme pret jaunu imigrāciju Latvijā tulkota kā negatīvs apstāklis," teikts politiskā spēka paziņojumā.

Kažoka gan skaidro, ka semināri tiek organizēti pēc pašu skolotāju lūguma, jo viņiem trūkst informācijas, kā strādāt ar imigrantu bērniem vai arī bērniem ar latviskām saknēm, kas ieradušies un atgriezušies Latvijā, piemēram, no Īrijas. "Providus" iepriekš citu organizēto kursu laikā tieši skolotāji esot norādījuši uz informācijas trūkumu par to, kā strādāt ar bērniem, piemēram, no Āfrikas, Āzijas vai citām vietām, kas nemāk latviešu valodu.

Komentējot nacionālās apvienības paziņojumu, "Providus" vadītāja norāda, ka organizācija uztver to mierīgi kā daļu no gaidāmo Saeimas vēlēšanu kampaņas. Viņa secina, ka VL-TB/LNNK pārstāvji "acīmredzami" neesot iepazinušies ar semināru mācību materiāliem. Kažoka politisko spēku aicina ar tiem iepazīties "Providus" mājas lapā, piebilstot, ka tā būtu iespēja nacionālās apvienības pārstāvjiem uzzināt daudzas noderīgas lietas, kas palīdzēja veidot datos balstītu viedokli.

VL-TB/LNNK no savas puses paziņojumā medijiem norāda, ka attieksme pret imigrāciju ir politiskas izšķiršanās jautājums, par ko jālemj likumdevējam un pastarpināti Latvijas pilsoņiem vēlēšanu ceļā. "Sabiedrības vairumam nepieņemama politiskā viedokļa vienpusēja reklamēšana Latvijas skolās nav pieļaujama. Taču "Providus" līdzšinējās aktivitātes un ieinteresētība rada pamatotas bažas, ka iejūtības un tolerances audzināšanas aizsegā patiesībā var tikt īstenota politiskā propaganda," akcentē politiskā spēka pārstāvji.

"Imigrācijas propaganda nav savietojama ar Izglītības likumā un citos izglītību regulējošos normatīvajos aktos noteikto izglītības procesa mērķi un Satversmes preambulā noteikto Latvijas valsts mērķi nodrošināt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, kā arī nonāk pretrunā ar vairākos balsojumos un oficiālajās pozīcijās pausto Latvijas valsts nostāju migrācijas jautājumā," akcentē VL-TB/LNNK.

"Tām politiskajām grupām, kas ar imigrācijas propagandu atklāti centušās iemantot vēlētāju simpātijas, pilsoņi nepārprotami ir parādījuši durvis. Taču viņi ir gatavi iekāpt pa logiem. Tiem logiem, aiz kuriem atrodas mūsu bērnu skolas soli. Man nav ne mazāko šaubu, ka organizatoru vēlme ir šajā it kā "izglītošanas procesā" propagandēt sabiedrības vairākuma izbrāķētas idejas," uzsver Dzintars.

Nacionālā apvienība iesniegumu nosūtījusi arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītājai Initai Juhņēvičai. IKVD vadītāja, Šadurskis un Catlaks aicināti nodrošināt, ka Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī tās pakļautības iestādes nekādā veidā nesadarbojas ar organizāciju "Providus" mācību satura veidošanā un īstenošanā, kā arī to, ka mācību programmās netiek iekļautas jaunu imigrāciju propagandējošas aktivitātes.

Kažoka savukārt norāda, ka semināru mērķis nav sniegt pozitīvus vai negatīvus viedokļus par šiem procesiem, bet gan dot datus par imigrantu izcelsmes jautājumiem, kā arī informāciju par to, kā šiem bērniem integrēties sabiedrībā. No skolotājiem ir saņemtas ļoti labas atsauksmes par ieguvumiem no semināriem, akcentēja "Providus" vadītāja. Viņa norādīja, ka plašāk nekomentēs visus nacionālās apvienības paziņojumā izteiktos pieņēmumus, jo tajos skaidri esot redzams priekšvēlēšanu ažiotāžas konteksts.