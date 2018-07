Šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums joprojām ir nepietiekams, jo no 350 speciālajiem ugunsdzēsībai un glābšanas darbiem paredzētajiem transportlīdzekļiem 34% ir uz ZIL, GAZ un KAMAZ bāzes, portāls "Delfi" uzzināja VUGD.

Turklāt jāņem vērā, ka Ministru kabineta noteikumi paredz, ka dienesta rīcībā būtu jābūt 673 speciālajiem transportlīdzekļiem.

No esošajiem speciālajiem transportlīdzekļiem 153 VUGD specializētie ugunsdzēsības automobiļi jeb 43% ekspluatācijā ir vairāk kā 20 gadus.

Vienlaikus VUGD norāda, ka tomēr jau vairāku gadu garumā dienestā tiek uzlabots tehniskais nodrošinājums ugunsdzēsības transportlīdzekļu jomā – pēdējos gados iegādātas vairāk nekā 65 ugunsdzēsības automašīnas, kuras ir pilnībā nokomplektētas dienesta vajadzībām.

Jaunie specializētie transportlīdzekļi ir pilnībā aprīkoti ar modernākajām glābšanas un dzēšanas ierīcēm, kā arī pielāgoti VUGD vajadzībām.

Šogad plānots, ka VUGD saņems vēl 30 speciālos transportlīdzekļus.

Darbs pie VUGD autotransporta atjaunošanas jāturpina arī turpmāk, paredzot tam finansējumu, uzsver dienestā.

Jau 2017. gada februārī valdība iesniegtais Iekšlietu ministrijas (IeM) ziņojums liecināja, ka dienestam trūkst vairāk nekā puse no valdības noteikumos paredzētā speciālā transporta skaita, tāpēc personāls strādā ar nepietiekamu tehnisko nodrošinājumu.

Toreiz ziņojumā IeM ieskicēja arī citu problēmu, proti, ka liels skaits no VUGD rīcībā esošajiem speciālajiem transportlīdzekļiem ražoti vairāk nekā pirms 20 gadiem vai arī ir saņemti pēc Latvijas neatkarības iegūšanas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados kā tehniskā palīdzība no Zviedrijas vai Vācijas. No ārvalstīm saņemtais transports ražots pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados.

Kā tika teikts ziņojumā, transportlīdzekļu ekspluatācijas ilgums, nolietojums un tehniskais stāvoklis apgrūtina VUGD darbu. Vecie speciālie transportlīdzekļi bieži jāremontē, un novecojošā transporta rezerves daļas ir grūti pieejamas, tāpēc remonti ieilgst.

Jau ziņots, ka jūlijā Latvijas teritorijā izcēlušies vairāki meža ugunsgrēki, kuru dzēšanā piedalās arī VUGD.

Apmēra ziņā vislielākais ir kūdras un meža ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā, kuru ugunsdzēsēji dzēš jau gandrīz divas nedēļas. Ugunsgrēks izcēlās 17. jūlija pievakarē un jau no pagājušās piektdienas, 27. jūlija, rīta ugunsgrēku no gaisa dzēš trīs helikopteri – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikopters, viens Lietuvas NBS un viens helikopters no Baltkrievijas.

Savukārt 27. jūlija vakarā meža un purva ugunsgrēks izcēlās Ķemeru Nacionālajā parkā netālu no Kaņiera ezera. Arī šīs ugunsnelaimes dzēšanā tika iesaistīts helikopters ar ūdens maisu.