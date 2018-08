Valdība otrdien apstiprināja Veselības ministrijas (VM) izstrādātās izmaiņas, kas paredz līdzvērtīgas efektivitātes valsts kompensējamiem medikamentiem mazināt cenas, piemēram, par 20% šoruden un vēl tikpat nākamajā rudenī. Par šādu kompromisu zāļu ražotāji ir gandarīti, taču biedrība "Veselības projekti Latvijai," kas pētījusi zāļu cenas un pacientu līdzmaksājumus, bija cerējusi uz ievērojamāku cenu mazinājumu.

Tādu VM bija sākotnēji plānojusi, bet bažās par iespējamu ražotāju iziešanu no tirgus, šo ceļu negāja. Ja zāļu ražotāji nepiekristu mazināt savu medikamentu cenas, tad viņiem draud izslēgšana no valsts kompensējamo zāļu saraksta, līdz ar to peļņas zaudējums.

Patlaban zāļu kompensācijas sistēmā cena līdzvērtīgas efektivitātes medikamentiem var atšķirties daudzkārtīgi – pat līdz 800% apmērā, norāda Veselības ministrija (VM). Ja pacients iegādājas dārgākus medikamentus – citus, nevis lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles, pacients ir spiests ievērojami pārmaksāt. Statistikas dati liecina, ka pērn pacienti, iegādājoties šādus nereferences medikamentus, kas ir dārgāki par lētākajiem, ir pārmaksājuši 25 miljonus eiro. Lielu daļu no šīs summas viņi būtu varējuši ietaupīt, uzsver ministrijā.

"Ražotāji ir apliecinājuši savu gatavību samazināt zāļu cenas. (..) 116 medikamentiem jāsamazinās cenai, tie ir tie (medikamenti), kas ir visbiežāk lietojamie ikdienā," preses brīfingā otrdien norādīja veselības ministre Anda Čakša (ZZS).

Ministrija radusi "vidusceļu"

Tāpēc, kā norāda VM, lai paplašinātu pacientu iespējas medikamentu racionālā izvēlē un mazinātu viņu līdzmaksājumus, tiek noteikts, ka gadījumā, ja medikamenta cena pārsniedz 100% virs references cenas (proti, ir divreiz dārgāka par lētākajām līdzvērtīgajām zālēm), tad medikamentu cena šogad un nākamajā gadā tiek samazināta par 20% katru gadu. Proti, nākamajā rudenī vēl par 20%. Ministrija uzskata, ka šāds cenu ierobežojums ļaus saglabāt zāļu izvēles iespējas gadījumā, ja pacientam nav piemērotas lētākās zāles, vienlaikus nodrošinot viņam mazākus izdevumus.

Veselības ministre atzina, ka šīs izmaiņas tapušas kompromisa ceļā. "Sākotnējais ceļš bija drastiskāks, bet uzklausot bažas, ka (zāļu) ražotāji varētu iziet no zāļu tirgus, diskusijās ar ražotājiem un pacientu organizācijām, nonācām pie consensus. Šobrīd nav bažu, ka ražotāji varētu iziet no zāļu tirgus, ir atrasts vidusceļš," preses brīfingā norādīja Čakša.

Ražotāji gandarīti par kompromisu

Latvijā pārstāvētie starptautiskie zāļu ražotāji ir gandarīti par panākto kompromisu ar VM jautājumā par kompensējamo zāļu cenu samazināšanu, vēsta Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA). Līdz ar to ministrijas iecerētais pieļaujamais zāļu cenu "koridors" tikšot veidots plašāks, kas nozīmē, ka pacientiem netiks ierobežota zāļu pieejamība, ārstēšanās iespējas un kvalitāte.

"Tas lielais satraukums un bažas, kas izskanēja maijā no zāļu ražotāju, pacientu un ārstu organizācijām par VM nodomu uzlabot zāļu pieejamību, vienkārši nepārdomāti svītrojot no kompensējamo zāļu saraksta dārgākās zāles, ir noņemts no dienaskārtības. Esam gandarīti, ka pēc intensīvām diskusijām vairāk nekā pusgada garumā VM ir uzklausījusi profesionāļu viedokli un zāļu iekļaušanai kompensācijas sistēmā izstrādājusi tādu mehānismu, kas ļauj samazināt zāļu cenas, taču nepasliktina to pieejamību iedzīvotājiem," saka SIFFA izpilddirektors Valters Bolēvics. Tomēr vienlaikus SIFFA atzīst, ka nevar garantēt, ka minēto izmaiņu rezultātā kompensējamo zāļu sarakstā paliks pilnīgi visas zāles, kā līdz šim.

Bažas par piekāpšanos zāļu ražotājiem

Gandarīta, ka VM ir izrādījusi vēlmi mazināt pacientu līdzmaksājumus par zālēm kompensējamo zāļu sistēmā, bet vienlaikus skeptiska par iznākumu ir biedrība "Veselības projekti Latvijai," kura jau iepriekš pētījusi zāļu cenas un sabiedriskajā apspriedē sniedza savus atzinumus par izmaiņām.

Biedrības nožēla ir par to, ka ministres Andas Čakšas aprīlī prezentētā ideja un sākotnējā Ministru Kabineta noteikumu versija, kas paredzēja 100% koridoru, ir būtiski mainīta un pacientu ieguvums vairs nebūs tik liels, kā cerēts. Proti, skaidri definētus cenu griestus jeb tā saucamo 100% cenu koridoru bija paredzēts piemērot tādiem medikamentiem, kuriem zāļu tirgū ir vismaz divi konkurenti.

"Šādās situācijās cenu starpība starp dārgāko un lētāko medikamentu parasti ir 20 – 30%, bet mūsu kompensējamo medikamentu sistēmā dažiem medikamentiem pat 800%. Ministrijas piedāvātie 100%, tātad, jau bija plats un ražotājiem draudzīgs "koridors", taču sarunu ar industriju rezultātā ir notikusi vēl būtiska piekāpšanās ražotājiem, kas, attiecīgi, nozīmē, ka pacientu līdzmaksājumi tik būtiski nemazināsies," norāda biedrības "Veselības projekti Latvijai" vadītāja Vita Dumpe.

Tāpat "Veselības projekti Latvijai" bažījas par to, vai grozījumu saskaņošanas process atbilda labas pārvaldības principiem. Neesot ņemts vērā finansiāli vismazāk aizsargātās puses - pensionāru aicinājums VM neielaisties kompromisos ar industriju un pieturēties pie 100% cena koridora ieceres, savukārt, tika respektētas ražotāju finansiāli atbalstītu ārstu un pacientu organizācijas, kas atrodoties interešu konflikta situācijā, aicināja zāļu cenas tik būtiski nemazināt. "Kopumā jāsecina, ka Veselības ministrija tikai daļēji ir izmantojusi iespēju uzlabot zāļu pieejamību mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, kuras ikdienā saskaras ar situāciju, ka sev nozīmētās zāles nevar atļauties," norāda Dumpe.

Tiesa, cik efektīvi būs šie grozījumi, spriest varēs nākamgad, analizējot Nacionālā veselības dienesta datus par pacientu pārmaksāto naudu, kas līdz šim bijusi mērāma miljonos eiro. Pēdējos gadus pacienti, kas nelieto lētāko jeb references medikamentu ir bijuši spiesti papildus maksāt 23-25 miljonus eiro gadā.

Ceļ kompensācijas apjomu vairākām diagnozēm

Otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi arī paredz, ka vairākām diagnozēm, tostarp retām slimībām, jau uzreiz pēc noteikumu stāšanās spēkā tiek paaugstināts kompensācijas apmērs no 50% uz 100%: hipersensivitātes pneimonītam, citām intersticiālām plaušu slimībām, sarkoidozei, motorā neirona slimībai, Hantingtona horejai un vara vielmaiņas traucējumiem.

Tādējādi tiek novērsti gadījumi, kad pacients neiegādājas zāles augsta līdzmaksājuma dēļ. Kompensācijas apjoma palielinājums notiks esošā veselības nozares finansējuma ietvaros, norāda VM.