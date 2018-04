Asociācijas izpilddirektors Valters Bolēvics vērtē, ka VM nav iniciatīvu saskaņojusi ar nozari, kā arī nepiedāvā aprēķinus, tādējādi radot neizpratni, kur cenu "koridora" ieviešanai ņems līdzekļus.

"Cenu ierobežošana var veicināt to, ka zāļu ražotāji atsakās no dalības kompensējamo zāļu sistēmā un aiziet no Latvijas tirgus," brīdina Bolēvics, norādot, ka tādā gadījumā pacientiem vairs nebūs pieejas efektīvām jaunās paaudzes valsts apmaksātām zālēm.

Vēstīts, ka VM publiskajai apspriedei ceturtdien, 26. aprīlī, nodeva jaunu politisko iniciatīvu, ar kuru plāno ierobežot kompensējamo medikamentu pieļaujamo cenu zālēm ar identisku aktīvo vielu. Proti, starpība starp lētāko un dārgāko medikamentu nedrīkstētu pārsniegt 100% no zemākās cenas.

Ministrija aplēsusi, ka izmaiņas attiektos uz aptuveni 200 medikamentiem kompensējamo zāļu sarakstā. Dažkārt zāļu uzcenojums ir pat trīskāršs, tāpēc iniciatīva būtībā paredz, ka no kompensējamo medikamentu saraksta izslēgtu tās zāles, kuru cenu ražotājs atteiksies samazināt.

VM atsaucas uz Lietuvas pieredzi, kur cenu "koridors" noteikts 60% apmērā no zemākās cenas un ražotāji bijuši ar mieru cenas samazināt.

SIFFA ir pretējās domās, kā piemēru izraugoties kardioloģijā izmantoto lētāko zāļu iepakojumu, kura cena ir 59 centi. VM iniciatīva paredz, ka nākamā šajā grupā iekļauto zāļu cena nedrīkstēs pārsniegt 1,18 eiro. "Lai paliktu kompensējamo medikamentu sarakstā, visas pārējās zāles ar augstāku cenu būs spiestas cenu samazināt. Tas nozīmē, ka šo salīdzinoši dārgāko zāļu ražotājiem vispār var zust interese palikt nelielajā Latvijas zāļu tirgū, jo zāļu noiets būs būtiski ierobežots," skaidro zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektors Bolēvics.

Zāļu ražotāji arīdzan norāda, ka iniciatīva darbosies vien "uz papīra". Proti, dārgajiem medikamentiem pazūdot no kompensējamo zāļu saraksta, samazināsies pacientu līdzmaksājumi sistēmā. Taču realitātē pacientu līdzmaksājumi nesamazināsies, jo dārgie medikamenti būs jāpērk katram par saviem līdzekļiem.

SIFFA aicina VM izvērst diskusiju par jauno iniciatīvu, sniedzot pamatotu, aprēķinos balstītu redzējumu, kā arī uzklausīt zāļu ražotāju, pacientu organizāciju, ārstu un citu iesaistīto pušu viedokļus jautājumā.

SIFFA Latvijā apvieno 19 zāļu ražotājus.