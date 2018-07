Sestdien Zemgalē slimnīcā nogādāti divi cilvēki, kurus sakodis suns, pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.

Viens no cietušajiem bija 17 gadus vecs puisis, kuram suns iekoda kājā, savukārt otram - 51 gadu vecam vīrietim - suns iekoda rokā.

Slimnīcā nogādāts arī kāds 30 gadus vecs vīrietis, kurš alkohola reibumā mēģinājis spēlēties ar paziņas suni. Rezultātā suns vīrietim iekoda sejā un cietušais ar gūtajām traumām nogādāts mediķu aprūpē.

Hospitalizēti arī vairāki cilvēki, kuri traumējušies, nokrītot no dažādiem augstumiem. Kāds vīrietis lasījis ķiršus, taču, lūstot trepēm, viņš nokritis no aptuveni 1,5 metru augstuma, gūstot nopietnu mugurkaula un galvas traumu. Ar līdzīgu traumu slimnīcā nogādāta arī kāda 78 gadus veca sieviete, kura nokritusi no otrā stāva balkona, kā arī kāds 37 gadus vecs vīrietis, kurš, paslīdot kājai, nokritis no remontdarbu stalažām.

Slimnīcā nogādāts arī kāds 53 gadus vecs vīrietis alkohola reibumā strādājis ar leņķa slīpmašīnu un nopietni sagriezis plaukstu, gūstot pirkstu un plaukstas muskuļu, kā arī cīpslu bojājumus. Ar gūtajām traumām cietušais nogādāts pie mikroķirurgiem Rīgā. Turpat nogādāts arī kāds 30 gadus vecs vīrietis, kurš, izsitot loga stiklu, nopietni sagriezis rokas pirkstus, gūstot muskuļu, cīpslu un nervu bojājumus.

Savukārt kāda 16 gadus veca meitene nogādāta slimnīcā ar rokas un krūškurvja apdegumiem, kas gūti, kad, cepot šašliku, aizdedzies viņas krekls.

Kopumā aizvadītajā diennaktī mediķi saņēmuši 1107 izsaukumus, no kuriem 274 saistīti ar traumām un negadījumiem.