Ziepju burbuļu salūts un strūklakas – Rīgas centrā atklāts vērienīgs bērnu rotaļlaukums

Svētdien, 18. jūnijā, ar ziepju burbuļu salūtu, dažādām radošām aktivitātēm bērniem un muzikāliem priekšnesumiem atklāts topošā Centra sporta kvartāla rotaļu laukums, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē (RD).

RD pārstāvji atzīmē, ka rotaļu laukums atrodas bijušā LU stadiona Krišjāņa Barona ielā 116a, Rīgā.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs, Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktora Ineta Rudzīte, SIA "Jūrmalas Mežaparki" valdes locekļi Andris Čuda un Mārtiņš Čuda, Francijas uzņēmuma "Proludic" īpašnieki, kā arī "LNK Industries" valdes priekšsēdētājs Artjoms Milovs.

Centra sporta kvartāla rotaļu laukumu atklāšanas pasākumā uzstājās bērnu vokālā grupa "Knīpas un Knauķi", pop grupas "Poppy" un "Karameles", dejoja grupa "Mazais andžiņs", un bērnu tautas deju kolektīvs "Kaspīne". Cirka priekšnesumus demonstrēja studija "Jaunība" un jaunais burvju mākslinieks Dante Pecoli. Radošās apvienības "Pasaku nams" pasaku tēli gāja rotaļās ar bērniem. Par pārsteigumiem gādāja "garkāji".

Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - pirmsskolas un sākumskolas bērniem vecumā līdz septiņiem gadiem un astoņus gadus, kā arī vecākiem bērniem. Rotaļu laukums būs atvērts no plkst.9 līdz plkst. 21 un bezmaksas būs pieejams visiem apkaimes bērniem.

Foto: F64

Rotaļu laukuma vizuālajā noformējumā par pamatu ir izmantota Rīgas pilsētas simboli un vēsture. Izmantojot zilas krāsas bruģakmeni un gumijas segumu laukumu vizuāli pārdala Daugava, kurā ir gan sala ar vertikālu rāpšanās elementu – piramīdu, gan pietauvots kuģis. Daugavas vienā krastā ir stilizēta vecpilsēta ar Vecrīgai raksturīgajiem elementiem – Rīgas Doma baznīcas pulksteņa kopija, Vecpilsētas melnais kaķis, torņi un tilti ar pilsētas heraldiskajām zīmēm. Šajā rotaļu laukuma daļā sākumskolas un pirmsskolas bērniem būs iespēja gan izskrieties, izvingroties, gan spēlēt dažādas lomu spēles, speciāli tam paredzētos rotaļu elementos, atzīmē RD pārstāvji. Tie norāda, ka, kā jebkura vecpilsēta arī šī glabās savus noslēpumus, ko mazie pasaules izzinātāji varēs atklāt, meklējot pēc īpašām norādēm.

Līdzās atradīsies laukums pavisam mazākiem bērniem un speciālas šūpoles, kurās vienlaicīgi var šūpoties gan māmiņa, gan viņas mazulis, atzīmē RD.

Daugavu varēs šķērsot gan pa diviem trošu ceļiem, gan ar kājāmgājēju tiltiņu, nonākot zaļajā Pārdaugavā, kur slejās augsti torņi, un rotaļu atrakcijas vecākiem bērniem.

Vizuālās upes abus krastus savienos arī īpaša "telefona līnija", ar kuras starpniecību bērni varēs sazināties viens ar otru esot katram savā upes krastā. Papildus tam visam rotaļu laukumā būs izvietoti soliņi vecākiem un Daugavas tecējumu noslēgs bruģī iestrādāta strūklaka, kurā veldzēties karstajās vasaras dienās, atzīmē RD pārstāvji.

Foto: F64

Rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA "Jūrmalas mežaparki".

Pārējā Centra sporta kvartāla četru hektāru lielā teritorijā šobrīd top futbola laukums (64 x 42 metriem ar skrejceļu ap to 280 metru garumā), latviešu basketbola zvaigznes Kristapa Porziņģa basketbola laukums, divi multifunkcionālie laukumi, laukumi pludmales volejbolam, tāllēkšanas sektors, skeitparks un veloparks, laukums ielu vingrošanai, tribīnes, inventāra nomas punkti, tualetes, ģērbtuves. Visā teritorijā uzstādīs video novērošanas sistēmu un jaunu apgaismošanas sistēmu. Sporta kvartālu apsaimniekos Rīgas Centra humanitārā vidusskola.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma veic PS "LNK Industries Partnership".

Vēstīts, ka visa Centra sporta kvartāla atklāšanas svētki plānoti 2. septembrī, sākoties jaunajam mācību gadam.

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 4000 rīdzinieku, norāda RD pārstāvji.