Nacionālā informācijas aģentūra LETA trešdien piedzīvoja kiberuzbrukumu aģentūras pakalpojumu serveriem.

Tā dēvētais DDoS uzbrukums sākās aptuveni plkst.13.30, uz vairākām stundām apgrūtinot piekļuvei aģentūras LETA interneta lapai.

Uzbrukumam izmantotās izkliedētās pakalpojumu bloķēšanas metodes (distributed denial of service, DDoS) būtība ir caur internetu uzbrukuma mērķim sūtīt milzu daudz pieprasījumu pieslēgties serverim. Pieprasījumi tiek sūtīti no daudzu interneta lietotāju datoriem vienlaicīgi, turklāt pašiem lietotājiem par to pat nenojaušot.

Serveris ar to netiek galā, un tā sniegtais pakalpojums tiek bloķēts. Runa ir par desmitiem tūkstošu pieprasījumu sekundē, pat vairāk.

Pateicoties uzņēmuma IT speciālistu centieniem, uzbrukuma radītās problēmas izdevās novērst.